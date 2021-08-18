تعرف على مزايا هاتف جوجل الجديد Pixel 5A 5G

يشتمل هاتف جوجل الجديد على العديد من المميزات، وكانت شركة جوجل قد أعلنت رسميًّا عن هاتفها الجديد Pixel 5A 5G بسعر اقتصادي، وهو الهاتف الذي أفصحت عنه، في شهر أبريل الماضي، وطالته شائعات بأنه تم إلغاؤه.

مزايا هاتف جوجل الجديد

وأوضحت شركة التكنولوجيا الأميركية أن الهاتف الجديد يتضمن قائمة قصيرة من الميزات المحدثة مقارنة بسابقه بيكسل 4 إيه، بما في ذلك شاشة أكبر قليلًا، وبطارية أكبر بكثير، وتصنيف IP67 لمقاومة الماء.

ويبلغ سعر الهاتف في الولايات المتحدة 449 دولارًا، وهو أقل بمقدار 50 دولارًا عن السعر الأولي لهاتف بيكسل فور إيه.

وكشفت الشركة أنه سيتم طرح الهاتف للبيع في الولايات المتحدة واليابان اعتبارًا من 26 أغسطس الحالي.

وحول مميزات جوال “بيكسل 5 إيه”، فإنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بشاشة 6.34 إنش، وبطارية 4680 مللي أمبير، وذكرت جوجل أنها تكفي لاستهلاك تقليدي يستمر يومًا كاملًا أو يومين في حال استخدام خاصية توفير الطاقة.

وتشتمل الميزات على استخدام الهاتف شريحة “سناب دراجون 765G” بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت و128 جيجابايت من التخزين، وكاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل.

ويعد Pixel 5A أول هاتف ضمن سلسلة Pixel A يحصل على تصنيف رسمي لمقاومة الماء.

ويتضمن الهاتف على ماسح ضوئي لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية لإلغاء القفل البيومتري، ومنفذ لسماعة الرأس، وشاحن بقوة 18 وات مضمن في العلبة.