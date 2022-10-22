تعرف على مزايا استخدام روبوتات المحادثة فى شركات التأمين

أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن المزايا التي تقدمها روبوتات المحادثة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الراحة والخدمة على مدار الساعة والتكلفة ، وهى ستندمج بشكل أكبر مستقبلا عبر قنوات تفاعل التأمين.

أنواع روبوتات المحادثة

وأوضح الاتحاد أن برنامج روبوت المحادثة Chatbot يهدف إلى إجراء محاكاة المحادثات المختلفة بين البشر ، وهناك نوعان مستخدمان على نطاق واسع من أنظمتها.

ويشمل النوع الأول روبوتات المحادثة (غير الإجرائية) : و تستخدم لتحقيق مهام محددة وهي برامج أحادية الغرض تركز على أداء وظيفة واحدة وباستخدام القواعد ومعالجة اللغة الطبيعية وقدر ضئيل من التعلم الآلى، تُنشئ ردودًا تلقائية ولكنها حوارية رداً على استعلامات العملاء.

تتميز التفاعلات مع هذا النوع من روبوتات المحادثة بأنها محددة للغاية ومنظمة وأكثرها قابلية للتطبيق على وظائف الدعم والخدمة، والأسئلة الشائعة التفاعلية، والتفكير بطريقة سليمة حيث يمكنه التعامل مع الاستفسارات عن ساعات العمل أو المعاملات البسيطة التي لا تتضمن مجموعة متنوعة من المتغيرات، ورغم أنها تستخدم معالجة اللغة الطبيعية إلا أن قدراتها بسيطة إلى حد ما و مع ذلك تعتبر في الوقت الحالي أكثر الأنواع استخدامًا.

أما النوع الثانى وهو روبوتات المحادثة القائمة على البيانات التنبؤية (التحاورية) وغالبًا ما يُشار إليها باسم المساعدات الظاهرية أو الرقمية، وهي أكثر تطورًا وتفاعلاً وتخصيصًا نحو تحقيق مهام محدّدة.

ويتميز هذا النوع من روبوتات المحادثة بأنها مدركة للسياق وتستفيد من فهم اللغة الطبيعية (NLU)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعلّم الآلي (ML) للتعلم أولاً بأول.

وهي تطبق الذكاء والتحليلات التنبؤية للغرض المخصص لها استنادًا إلى ملفات تعريف وسلوك العملاء السابقين.

شركات التأمين تعول على الروبوتات كقناة تفاعل

وأكد اتحاد التأمين أنه يمكن للمساعدات الرقمية معرفة تفضيلات العملاء بمرور الوقت، وتقديم التوصيات، وتوقع الاحتياجات أيضًا، ومن أمثلة روبوتات المحادثة التنبؤية القائمة على البيانات والموجهة نحو العملاء Siri من Apple و Alexa من Amazon .

وأوضح أنه على الرغم من انه يمكن التمييز بسهولة بين روبوتات المحادثة والشخص الطبيعى في أي وقت ، إلا أن شركات التأمين ستدمجها بشكل متزايد في سلسلة القيمة الخاصة بها ، مما يجعل روبوتات المحادثة قناة تفاعل شاملة ومختصة وبديلة.