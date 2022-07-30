تعرف على مزايا استخدام القياسات الحيوية كبديل لبطاقة الهوية لعملاء التأمين

كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن مزايا القياسات الحيوية (مثل بصمة الأصبع والعين والوجه) كوسيلة لتحديد الهوية ومنها انخفاض التكاليف إذ لا نحتاج لمزيد من استبدال بطاقات الهوية المفقودة وكذلك مزيد من الثقة وعدم الاضطرار إلى إعادة تعيين أو تذكر كلمات مرور متعددة ، كما أنه لا يمكن فقد البيانات البيومترية أو نسيانها نظرًا لأن محددات القياسات الحيوية فريدة وغير قابلة للتغيير.

انخفاض تكلفة استخدام القياسات الحيوية

ولفت الاتحاد إلى أنه قد ازداد الاتجاه نحو استخدام القياسات الحيوية بسبب انخفاض حجم وتكلفة أجهزة القياسات الحيوية ، بالإضافة إلى الرغبة في استخدام أساليب مصادقة أسرع وأكثر كفاءة، فعلى سبيل المثال ، تستخدم البنوك عمليات فحص شبكية العين بدلاً من كلمات المرور كطريقة للوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

كما نفذت المستشفيات فحوصات لأوردة كف اليد لمنع الخطأ في التعرف على المرضى، استبدلت فى المطارات بطاقات الصعود إلى الطائرة بمسح الوجه وبصمات الأصابع لتسريع عملية الصعود إلى الطائرة، كما تستخدمها الكليات كطريقة لتأكيد هوية الطلبة قبل إجراء الاختبار.

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات تستخدم القياسات الحيوية بغرض تحقيق الأمان ، فإن تجار التجزئة يستفيدون بشكل أكبر من أنظمة التعرف على الوجه لتحديد العملاء وتوجيههم إلى منتجات محددة ، أو تقديم توصيات بناءً على عمليات الشراء السابقة، فيقوم مصنعو السيارات بتصميم مركبات تتطلب بصمة الإصبع أو التعرف على قزحية العين لبدء تشغيل سياراتهم، أيضا ضبط موقع المقعد وتفضيلات الموسيقى وشاشات لوحة القيادة تلقائيًا بعد تحديد السائق.

وتعمل شركات السيارات على تطوير أساليب لمراقبة حركات عين السائق ومعدل ضربات القلب لتجنب خطر غفلة السائق أثناء القيادة وبالتالي منع الحوادث، ستكون المستشعرات قادرة على فحص وجوه السائقين بحثًا عن علامات النعاس، وتتبع مستويات التوتر.

عيوب الإجراءات الأمنية التقليدية

وعلى مر السنين، ظهرت العديد من عيوب الإجراءات الأمنية التقليدية ، فبطاقات الهوية وكلمات المرور والمفاتيح والتوقيعات وما إلى ذلك عرضة للسرقة والتزوير والاحتيال، بينما ظهرت التقنيات الناشئة مثل القياسات الحيوية واستطاعت أن تعالج المخاوف الأمنية الحالية ، فهذه البيانات يمكن تخزينها وتحليلها واستخدامها للتعرف على الأشخاص.

وأوضح الاتحاد أن هذه القياسات الحيوية ساهمت فى تحسين الكفاءة في تحديد الأشخاص والتحقق من هويتهم، فأكبر ميزة للقياسات الحيوية هي أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وفريدًا بكل شخص ، مما يجعل تزوير هذه المعلومات أو فصلها عن أصحابها أكثر صعوبة، أصبحت هذه الأدوات المتقدمة أكثر انتشارًا مع التطور التكنولوجي ، مما يجعل إجراءات أمن القياسات الحيوية وإدارة المخاطر المتعلقة بها قابلة للتطبيق بشكل متزايد بالنسبة للمزيد من الشركات، يتوقع المراقبون على وجه الخصوص تأثر الرعاية الصحية والتأمين بتطور القياسات الحيوية.