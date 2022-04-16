تعرف على مزايا استخدام البيع الشامل فى صناعة التأمين

تتعدد المزايا التي تعود على صناعة التأمين و عملائها من خلال استخدام البيع الشامل متعدد القنوات ومنها استهداف شرائح محددة من العملاء، أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن التغطية التأمينية المطلوبة تختلف من شخص لآخر، لذا يجب ألا تكون مبيعات التأمين وحملات التسويق واحدة لكل شرائح العملاء ، بينما يجب أن تكون جودة التجربة واحدة بالنسبة لجميع العملاء الحاليين و المحتملين. فمع اختلاف أنماط الحياة واحتياجات الأفراد من جيل لآخر ، أصبحت الأجيال المختلفة تشكل أنواعًا مختلفة تمامًا من العملاء.

أبرز مزايا البيع الشامل

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، أن قنوات البيع المتعددة تسمح لشركات التأمين بالوصول إلى العملاء من خلال قنوات توزيع مختلفة ذات أنواع مختلفة من المحتوى، مع ضمان تجربة عملاء استثنائية، قد أشارت شركة Infosys، وهي متخصصة في الاستشارات والتكنولوجيا ، إلى أن تفضيلات العملاء لأنواع قنوات التسويق قد تغيرت على مدار العامين الماضيين ، مما يوجب على وسطاء التأمين إعادة النظر في كيفية التواؤم مع القنوات الرقمية الجديدة ، والتي يمكن أن تعمل كوسيلة يمكن من خلالها لشركات التأمين إعادة تعريف العملاء بخدماتها وإقامة علاقات جديدة معهم من خلال الحملات التي تستهدف شرائح معينة منهم.

وتضم مزايا البيع الشامل البيع لجيل الألفية فمن الصعب بيع التأمين لجيل الألفية بشكل خاص، فهو جيل يستاء بشدة من الأساليب التقليدية للتسويق والإعلان، على العكس من ذلك يتأثر أبناء هذا الجيل برسائل المبيعات وطرق التسويق الشخصية، للوصول إليهم يتعين على شركات التأمين أن تقدم لهم خدمات يفهمونها ويهتمون بها، يمكن لشركات التأمين نشر الوعي وبناء مصداقيتها من خلال المحتوى المتاح على مواقعها الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وحملات الهاتف المحمول الخاصة بها، يجب أن تكون هذه القنوات الرقمية منطقية وسهلة الاستخدام.

وتشمل مزايا البيع الشامل ايضا استخدام البيانات بذكاء وتعمل نماذج التوزيع الشامل على إنهاء الصراع بين شركات التأمين على الوصول للعملاء المحتملين، فباستخدام بيانات العملاء ، يمكن لشركات التأمين أن تحدد بوضوح العملاء المستهدفين و توفر لهم المعلومات التي قد تجذب انتباههم.

ويساعد التحول الرقمي الآن على بناء علاقات جديدة من خلال بيانات لم تكن معروفة من قبل ويمكن أن تساعد تلك البيانات في تحديد قناة التسويق الأكثر ملاءمة لكل عميل، كوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو حملات البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية.

نماذج التوزيع الشامل جذابة لشركات التأمين

وتساهم تلك القنوات فى تحسين استراتيجيات التسويق إذ تعتبر نماذج التوزيع الشامل جذابة لشركات التأمين، حيث إنها توفر القدرة على فهم فعالية عملية التسويق وسلوك العملاء بشكل أفضل، كما تسمح بتقييم فعالية كل قناة وبالتالي العمل على تحسين استراتيجيات التسويق.

ويوفر قياس سلوك العملاء والتحليلات عبر مجموعة متنوعة من القنوات رؤية واضحة حول القنوات الأفضل للوصول إلى العملاء، والوقت المناسب لمشاركة المعلومات وأنواع الرسائل التي يمكن التفاعل معها. حيث ستكون شركات التأمين أكثر قدرة على زيادة أو تقليص أنواع القنوات والرسائل بناءً على نجاح (أو فشل) التوزيع متعدد القنوات.