تعرف على مزارع الشرقية الذي حقق أعلى إنتاجية في القطن

الصاوي أحمدحقق عبدالله منصور عبدالحميد عبدالسلام، مزارع من مركز الحسينية بالشرقية، أعلى إنتاجية قطن للفدان في مصر، وتم تكريمه من قبل وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا.وأكد المزارع لـ"المال" أن إنتاجية فدان القطن بلغت 12.5 قنطارا الموسم الحالي، وكانت أسعار البيع 3050 جنيها للقنطار الواحد، وحقق

الصاوي أحمد

حقق عبدالله منصور عبدالحميد عبدالسلام، مزارع من مركز الحسينية بالشرقية، أعلى إنتاجية قطن للفدان في مصر، وتم تكريمه من قبل وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا.

وأكد المزارع لـ”المال” أن إنتاجية فدان القطن بلغت 12.5 قنطارا الموسم الحالي، وكانت أسعار البيع 3050 جنيها للقنطار الواحد، وحقق عائدا أعلى من الأرز والذرة، ومن أي محاصيل أخرى في تلك التوقيت.

وأوضح “منصور” أن الفضل يرجع في ذلك لالتزامه بمواعيد الزراعة في 10 مارس، وكذلك التسميد والري في الوقت المناسب، طبقا لإرشادات المهندسين الزراعيين الذين يشرفون على زراعة ذلك الحقل.

ولفت منصور إلى أن اختياره لصنف جيزة 94 عالي الإنتاجية أسهم في رفع زيادة إنتاجية الفدان أكثر من التقاوي التقليدية الأخرى.

وأشار “منصور” إلى أن أهم سبب في زيادة إنتاجيته من القطن هو عدم زراعة القطن في أرضه منذ ما يقرب من 8 سنوات، الأمر الذي ساعد في سرعة النمو وانعقاد الزهر.

وتم اختيار فدان المزارع عبدالله منصور كحقل إرشادي في منتصف مراحل الزراعة نظرا لجودة النبات الظاهرة في الفترات الأولى لنمو النبات.



ويعتبر الحقل الإرشادي للقطن في كل منطقة نموذجا لمحيطه من المزارعين يتم اختياره نظرا لجودة المحصول، ويستفيد من صاحب لحقل المزارعين الآخرين في عمليات التسميد والرش والجمع وغيرها، وتدعمه وزارة الزراعة بكل الدعم الفني المطلوب.

وأوضح “منصور” أنه سيتم زراعة 5 أفدنة من القطن الموسم المقبل، خصوصا مع الارتفاع المستمر في الأسعار الخاصة بالمحصول، ونجاح عمليات التسويق سواء من حلقات التجميع حتى المحالج ومن ثم التصدير.