تعرف على مراحل إنتاج مهمات رباط السكة الحديد داخل مصنع «45 الحربى»

تضم شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) مصنع إنتاج “مهمات الرباط” والذي يتم بداخله إنتاج المسامير والصواميل الخاصة بالسكك الحديدية، وقد تم إنشاؤه في عام 1967 كأول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة المسامير، ومر المصنع بمراحل تحديث وتطوير حتى وصل إلى إنتاج المسمار فوسلو Vossloh SKL14 وكذا المسمار HS32 بعد اجتيازه اختبارات المواصفات العالمية.

ووفق تقرير لوزارة الإنتاج الحربى حصلت “المال” على نسخة منه تتم عملية الإنتاج بدخول المنتج الخام والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية ثم مرحلة التشكيل المبدئي من خلال وضع المادة الخام في فرن تصل درجة حرارته من (950-1200) درجة مئوية بأقطار مختلفة تبدأ من 18 مم وحتى 35 مم ثم تبدأ مرحلة أخرى وهي شطف وقص الزوائد من مقدمة المسمار.

يقول “فرج سيد” العامل بالمصنع وقطرات العرق تتصبب على جبينه: “أنا طمعان فى الحصول على الثواب كاملاً فالأجر على قدر المشقة زي ما بيقولوا .. أوقات بلاقي حد يقولي ما تستخدم الرخصة وافطر انت عملك فيه مشقة بس بصراحة مبقدرش .. إحنا خلاص اتعودنا على كده وحابين شغلنا وبنراعي أكل عيشنا سواء في رمضان أو غير رمضان”. تصنيع مهمات الرباط

ولا يقتصر العمل أمام النار على الرجال فقط في مصنع إنتاج مهمات الرباط، حيث توجد سيدات مخلصات أصبحن لا يعبأن بمشقة العمل فيه بقدر اهتمامهن بكفاءة العمل وإتقانه، فمثلاً تبلغ “هناء سعد” صانع ممتاز فرز مشغولات بقطاع الجودة والتي تعمل على مهمات الربط بالشركة (مصنع 45 الحربي) من العمر حوالي (55) عاماً إلا أنها تعمل بحماس الشباب، برغم مشقة عملها الذي يتطلب التعامل مع آلات الصلب المنصهر ليتشكل المنتج النهائى ووسط درجات حرارة عالية جداً ..”هناء” فخورة بأنها امرأة تعمل داخل مصنع حربي وفى قطاع لا يدخله إلا الرجال الأشداء ممن يتحملون التعامل مع درجات الحرارة العالية علاوةً على خطر التعامل مع الصلب المسلح.

وأوضحت”نادية عبد العظيم” عاملة بالمصنع: “الشغل مش سهل، خصوصاً مع شغل البيت ده غير إننا كمان لازم نلتزم بالكمامات في حالة وجود أكتر من حد في نفس مكان العمل، لكن أنا مينفعش أسمح إن ده يأثر على شغلي.

وأكدت أن العاملين هدفهم تصنيع منتج فائق الجودة لأن هناك رقابة على العمليات التصنيعية لمنتجاتنا، فبالتالي لازم كل مجهودي وتركيزي أسخّرهم لتحقيق ده في كل شهور السنة.