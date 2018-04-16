تعرف على مخصصات دعم التأمين الصحي بالموازنة الجديدة

أحمد اللاهونى:بلغت تقديرات الحكومة للبرامج الخاصة بالتأمين الصحى بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليار جنيه و341 مليونًا.ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، فإن مخصصات برامج التأمين الصحى تنقسم إلى 5 أفرع، أولها دعم التأمين على الطلاب وبلغت تقديرات الحكومة فيه نحو 334 مليون مليون جنيه ويم

أحمد اللاهونى:

بلغت تقديرات الحكومة للبرامج الخاصة بالتأمين الصحى بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليار جنيه و341 مليونًا.

ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، فإن مخصصات برامج التأمين الصحى تنقسم إلى 5 أفرع، أولها دعم التأمين على الطلاب وبلغت تقديرات الحكومة فيه نحو 334 مليون مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الأزهرية لعدد 22 مليون و266 ألف طالب بواقع 15 جنيه سنويا لكل فرد.

ويتمثل الدعم الثانى فى التأمين الصحى للمرأة المعيلة بواقع 165 مليون جنيه، تستفيد منه نحو 825 ألف سيدة بواقع 200 جنيه سنوياً، أما الدعم الثالث فهو للأطفال دون السن المدرسى وتبلغ تقديراته 232 مليونا يستفيد منه 15.5 مليون طفل بواقع 15 جنيه عن كل طفل فى السنة.

والدعم الرابع مخصص للتأمين الصحى على الفلاح ويقدر بنحو 110 ملايين ويستفيد منه 500 ألف فرد، بواقع 200 جنيه سنويا لكل واحد منهم، والخامس هو التأمين الصحى الشامل تنفيذا لما تضمنته إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتتحمل فيه الخزانه 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا.