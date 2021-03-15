تعرف على مخاطر الاستثمار المالى التى تتعرض لها شركات التأمين

ومن ضمن مخاطر الاستثمار المالى كذلك مخاطر الإدارة ويقصد بها الأخطاء التى يرتكبها المديرون أو سوء الإدارة فى الشركة ككل ، حيث تؤثر الأخطاء الفادحة للإدارة

تتعرض استثمارات قطاع التأمين لمخاطر الاستثمار المالى والمخاطرة هى احتمال اختلاف العائد الفعلى للاستثمار قياسا بالعائد المتوقع من ذلك الاستثمار ، فالأول هو العائد الحقيقى من الاستثمار المتاح، فى حين يكون الثانى متوقعا ، إذ قد يتحقق أو لا وعلى حسب درجة المخاطرة، لذلك ففى الحالات التى تنعدم فيها المخاطر تتساوى فيها العوائد المتوقعة مع العوائد الفعلية، وأكد الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن هناك احتمالية أن تكون نتائج التنبؤات خاطئة ، فإذا كانت هناك احتمالية عالية فى أن تكون التنبؤات خاطئة فعند ذلك ستكون درجة المخاطرة عالية أما إذا كانت الاحتمالية منخفضة فإن درجة المخاطرة ستكون منخفضة أيضا.

تصنيف مخاطر الاستثمار المالى

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين أن مخاطر الاستثمار المالى تصنف الى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة، والمخاطر المنتظمة تعرف بأنها المخاطر المتعلقة بالنظام ذاته ، ومن ثمة فإن تأثيرها يشمل عوائد وأرباح جميع الأوراق المالية التى تتداول فى البورصة ، وتحدث تلك المخاطر عادة عند وقوع حدث كبير تتأثر معه السوق بأكملها كحدوث حرب أو بعض الأحداث الداخلية المفاجئة، ولا توجد سياسة للحماية من المخاطر الناجمة عن تلك الأحداث ، إلا أنه على المستثمر أن يعرف مقدما احتمال تأثر الأسهم بتلك المخاطر.

والمخاطر غيرالمنتظمة هى المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينه أو قطاع معين ، وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة فى النشاط الاقتصادى ككل ، ويمكن للمستثمر حماية نفسه من تلك المخاطر عن طريق تنويع استثماراته ، وهو ما يعرف بتنويع المخاطر الاستثمارية ، ومن هذه المخاطر التى قد تحدث فى شركة ما حدوث اضراب عمال فى تلك الشركة أو فى القطاع الذى تنتمى إليه، والأخطاء الإدارية فى تلك الشركة، والحملات الاعلانية من المنافسين وظهور قوانين جديدة تؤثر على تلك الصناعة.

المخاطر المرتبطة بالأسهم

وهناك أيضا المخاطر المرتبطة بالأسهم مثل مخاطر السوق وتشير المخاطر السوقية الى التحرك العام فى أسعار الورقة المالية ، حيث تتحرك هذه الأسعار معا استجابة لأحداث خارجية ، فعندما يحدث التحرك فى السوق الخاص بالأسهم صعودا أو هبوطا لأن معظم الأسهم تتجه أسعارها فى نفس اتجاه السوق ، حيث نجد أن الاحداث الخارجية التى تحرك أسعار الأوراق المالية يصعب التبؤ بها.

ولا يستطيع المستثمر فعل شىء لتجنب هذه التقلبات القصيرة الأجل فى أسعار الأسهم المصاحبة لتلك الأحداث ، ومن أهم المخاطر السوقية نجد المخاطر الناتجة عن استثمار الأموال فى الأجل القصير فى سوق الأسهم، فإذا كانت الحاجة إلى الأموال المستثمرى فى لحظة حدوث تدهور فى سوق الأسهم فان المستثمر مضطر للبيع بخسارة ، مما يعنى أنه فى حاجة إلى مدى زمنى أطول حتى لا يضطر لبيع الأسهم.

ومن ضمن مخاطر الاستثمار المالى كذلك مخاطر الإدارة ويقصد بها الأخطاء التى يرتكبها المديرون أو سوء الإدارة فى الشركة ككل ، حيث تؤثر الأخطاء الفادحة للإدارة على مسار الشركة ومستقبلها ، فقد تؤدى إلى خسائر فادحة فى الشركة وقد تعرضها للإفلاس ، فى المقابل فإن يقظة الإدارة وتدخلها فى الوقت المناسب فى مواجهة المشاكل واستغلال الظروف المواتية ، وعمل الإدارة كفريق لتحقيق أهداف الشركة يكون له أثر إيجابى على أسعار أسهمها.