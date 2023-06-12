تعرف على متوسط سعر نولون الشحن البحري من الموانئ الصينية إلى المصرية

كشف عدد من الخطوط الملاحية عن متوسط أسعار الشحن من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية خلال شهر يونيه الجاري خاصة لموانئ الإسكندرية وبورسعيد والسخنة.

وحسب بيانات تلك الخطوط الملاحية التي اطلعت عليها “المال” بلغ سعر تكلفة نقل الحاوية 20 قدما من ميناء شنغهاي إلى ميناء السخنة بنحو 1525 دولار للحاوية 20 قدم ، و1500 دولار للحاوية 40 قدم الجافة او المبردة.

بينما بلغ سعر نقل الحاوية من ميناء نينغبو تشوشان، الى ميناء السخنة بنحو 1750 دولار للحاوية 20 قدم أو الحاوية 40 قدم، وكذا نفس السعر للحاوية المبردة .

فيما وصل سعر نقل الحاوية من ميناء شيكو (Shekou ) إلى ميناء السخنة بنحو 1650 دولار للحاوية 20 قدم، و1700 دولار بالنسبة للحاوية 40 قدم سواء الجافة أو المبردة.

كما وصلت أسعار نقل الحاويات من ميناء شيكو الى ميناء الاسكندرية بنحو 1550 دولار للحاوية 20 قدم و2200 دولار للحاوية 40 قدم المبردة والجافة.

بينما وصلت تكلفة نصل الحاوية من ميناء نينغبو تشوشان الى ميناء الاسكندرية 1600 دولار للحاوية 20 قدم و2100 دولار للحاوية 40 قدم وكذا الحاوية المبردة.

بينما وصل بالنسبة لميناء شنغهاي لميناء الاسكندرية، الى 1550 دولار للحاوية 20 قدم و2200 دولار للحاوية 40 قدم و كذا الحاوية المبردة.

فيما وصلت أسعار نقل الحاويات من ميناء شيكو الى ميناء بورسعيد بنحو 1550 دولار للحاوية 20 قدم و2200 دولار للحاوية 40 قدم المبردة والجافة.

فيما وصلت تكلفة نقل الحاوية من ميناء نينغبو تشوشان الى ميناء بورسعيد 1575 دولار للحاوية 20 قدم و2200 دولار للحاوية 40 قدم وكذا الحاوية المبردة.

بينما وصل بالنسبة لميناء شنغهاي لميناء بورسعيد، الى 1600 دولار للحاوية 20 قدم و2200 دولار للحاوية 40 قدم و كذا الحاوية المبردة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 11-3-2023، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8 %.

وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6 %.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

وحول عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار ثم الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار .

أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 فجاءت كالتالي: الآلات والأجهزة الكهربائية في المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار .

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1% .