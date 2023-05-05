تعرف على متوسط سعر نولون الشحن البحري من الموانئ الصينية إلى المصرية

كشف عدد من الخطوط الملاحية عن متوسط أسعار الشحن من الموانئ الصينية إلى الموانئ المصرية خلال شهر مايو الجاري.

وحسب بيانات تلك الخطوط الملاحية التي اطلعت عليها “المال” بلغ سعر تكلفة نقل الحاوية 20 قدما من ميناء شنغهاي إلى ميناء الإسكندرية وموانئ بورسعيد 1825 دولاراا، و 2600 دولارا للحاوية 40 قدما.

أما بالنسبة لنقل الحاويات من ميناء نينغبو تشوشان إلى ميناء السخنة فبلغ السعر 1650 دولارا للحاوية 20 قدما، و2400 دولارا للحاوية 40 قدما، وإلى ميناء دمياط 1575 دولارا للحاوية 20 قدما و2410 دولارا للحاوية 40 قدما ، وإلى ميناء الإسكندرية 1710 دولارات للحاوية 20 قدما، 2650 دولارا للحاوية 40 قدما، وإلى موانئ بورسعيد 1750 دولارا للحاوية 20 قدما و2650 دولارا للحاوية 40 قدما.

كما بلغت أسعار النوالين من ميناء شنتتن الصيني إلى ميناء السخنة 1650 دولارا للحاوية 20 قدما، و1850 دولارا للحاوية 40 قدما، ولميناء دمياط 1650 دولارا للحاوية 20 قدما و2400 دولار للحاوية 40 قدما، ولميناء الإسكندرية بلغ سعر النولون للحاوية 20 قدما 1675 دولارا ، وللحاوية 40 قدما 2500 دولار، ولموانئ بورسعيد بلغ سعر النولون للحاوية 20 قدما 1750 دولارا ، و2500 دولار للحاوية 40 قدما.

وبالنسبة لأسعار الشحن من ميناء تيانجين الصيني إلى ميناء السخنة فبلغت 1850 دولارا للحاوية 20 قدما، و2000 دولار للحاوية 40 قدما، ولميناء دمياط بلغت سعر الحاوية 1675 دولارا للحاوية 20 قدما، و2650 دولارا للحاوية 40 قدما، ولميناء الإسكندرية بلغ سعر نقل الحاوية 20 قدما 1710 دولارات، و2650 دولارا للحاوية 40 قدما، ولموانئ بورسعيد بلغ سعر شحن الحاوية 20 قدما 1875 دولارا، و2650 دولارا للحاوية 40 قدما.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 11-3-2023، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8 %.

وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6 %.

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

وحول عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار ثم الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار .

أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 فجاءت كالتالي: الآلات والأجهزة الكهربائية في المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار .

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1 %.