تعرف على متوسط أسعار نوالين البضائع العامة والصب الجاف للموانئ المصرية

وضعت غرفة ملاحة الاسكندرية متوسط أسعار النوالين بالنسبة للبضائع العامة والصب الجاف الواردة للموانئ المصرية، وذلك في ضؤ البرتوكول الذي وقعته مع مصلحتي الضرائب والجمارك لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤدّاة على السلع المُعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.

وبلغ متوسط أسعار النولون البحري للحاويات (20 قدم ) من موانئ البرازيل والهند عن البضائع وارد الصب الجاف من 97 – 921 دولار للحاوية 20 قدم بالنسبة للبضائع الواردة لميناء الإسكندرية، ومن 595 الى 735 دولار للحاوية 20 قدم بالنسبة للبضائع الواردة الى ميناء السخنة.

كما بلغ متوسط أشعار النوالين من البضائع الصب الجاف والبضائع العامة من موانئ شرق البحر المتوسط وبحر ايجا وبحر مرمرة لموانئ مصر على البحر المتوسط بالنسبة للشحنات حتى 5 ألآف طن الى 10.5 دولار للطن وبالنسبة للشحنات من 25 – 24 ألف طن الى 14.8 دولار للطن.

وبالنسبة لأسعار البضائع الصب الجاف والبضائع العامة، من موانئ البحر الأسود، الادرياك وغرب البحر المتوسط لموانئ البحر المتوسط المصرية الى 12 دولار للطن للشحنات حتى 5000 طن، و8.5 دولار للطن للشحنات من 5 – 24 ألف طن، و7 دولار للطن للشحنات حتى 45 ألف طن، و9.10 دولار للشحنات حتى 80 ألف طن.

أما بالنسبة لنوالين تلك البضائع من موانئ شمال اوربا وانجلترا وهولندا والمانيا وبلجيكا والشمال فتصل الى 21 دولار للطن بالنسبة للشحنات حتى 5 ألآف طن و25 دولار للطن للشحنات حتى 24 ألف ، و17 دولار للطن للحمولات حتى 45 ألف طن و12.6 دولار للحمولات حتى 60 الف طن، وكذا للحمولات حتى 80 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات الواردة من موانئ امريكا الشمالية الشرقية (أمريكا – المكسيك) فتصل الى 31.5 دولار للطن للحمولات حتى 24 ألف طن، و19.6 دولار للطن للحمولات حتى 45 ألف طن، و15.4 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 60 ألف طن، و16.1 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 80 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات الواردة من موانئ امريكا الجنوبية الشرقية لجميع الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط فتصل الى 28 دولار للطن للحمولات حتى 24 ألف طن، و14 دولار للطن للحمولات حتى 45 ألف طن، و14 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 60 ألف طن، و8.4 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 80 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات التي يتم استيرادها من موانئ الخليج العربي والتي تشمل الامارات والسعودية وقطر والعراق والكويت الى موانئ مصر المطلة على البحر الاحمر بداء من شحنات من 5 ألآف طن الى 24 ألف طن فتصل الى 33.6 دولار للطن، وللشحنات حتى 24 ألف طن فتصل سعر النولون الخاص بها الى 17.5 دولار للطن ، وكذا تصل الى 11 دولار للطن للشحنات حتى 45 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات التي يتم استيرادها من موانئ جنوب شرق اسيا والتي تشمل الصين وسنغافورة وتايلاند والفلبين وكوريا واليابان، الى موانئ مصر المطلة على البحر الاحمر بداء من شحنات حتى 5 ألاف طن فتصل سعر نقلها بحرا الى 22.4 دولار للطن و21 دولار للطن حتى 24 ألف طن، و15.4 دولار للطن حتى 45 ألف طن .

كما بلغ متوسط أسعار نوالين البضائع الصب السائل لزيوت الطعام من موانئ جنوب شرق أسيا الى موانئ البحر الاحمر لتصل الى 21 دولار للطن، ومن موانئ جنوب شرق اسيا الى موانئ شرق البحر المتوسط، الى 24.5 دولار، كما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد لموانئ ضبا – سفاجا ، لتصل الى 525 دولار للشاحنة.

فيما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وراد من ميناء العقبة الى ميناء العين السخنة، ومن ميناء نويبع الى ميناء العقبة، لتصل من ميناء العقبة الى ميناء العين السخنة لتصل الى 120 دولار للحاوية 20 قدم و355 دولار للحاوية من ميناء نويبع الى ميناء العقبة.

كما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد عن اصناف الردة من ميناء الحديدة باليمن وتكون الشحنات في حدود 5000 طن، للبضائع المملؤة بضائع عامة وارد من 13 – 14 دولار ، بينما أسعار النولون للحاويات المملؤة بضائع عامة وارد لتصل الى 400 دولار للحاوية 20 قدم بحمولة 20 – 23 طن.

كما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد على أصناف الزيوت، فقد بلغت من البحر الاسود الى 23 – 25 دولار أمريكي للطن للشحنات 10000 طن ، و12.6 – 14 دولار أمريكي للطن للشحنات 10 ألآف طن، و11.9 – 10.5 دولار أمريكي / للطن للحمولات في حدود 20 ألف طن.

فيما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد على أصناف الزيوت، الوارد من الولايات المتحدة، 24.5 – 21 دولار للطن، للشحنات حتى 10000 طن ، و17.5 – 21 دولار أمريكي للطن للشحنات حدود 20 ألف طن.