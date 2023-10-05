تعرف على متوسط أسعار نوالين البضائع العامة والصب الجاف للموانئ المصرية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات 54 لسنة 2023 والخاص بما وضعته غرفة ملاحة الاسكندرية من متوسط لأسعار النوالين بالنسبة للبضائع العامة والصب الجاف الواردة للموانئ المصرية.

يأتي ذلك في ضوء البرتوكول الذي وقعته مع مصلحتي الضرائب والجمارك لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤدّاة على السلع المُعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.

وحسب المنشور، فقد بلغ متوسط أسعار النولون البحري للحاويات (20 قدم ) من موانئ البرازيل 1100 دولار للحاوية إلى ميناء الإسكندرية، و1470 دولارا للحاوية لميناء السخنة، فيما بلغت من الهند إلى ميناء الإسكندرية 650 دولار، والى ميناء السخنة 550 دولارا للحاوية.

وبالنسبة لمتوسط أسعار النوالين من البضائع الصب الجاف والبضائع العامة، من موانئ شرق البحر المتوسط وبحر ايجا وبحر مرمرة لموانئ مصر على البحر المتوسط بالنسبة للشحنات حتى 10.5 ألآف طن إلى 14.8 دولار للطن.

وبالنسبة لأسعار البضائع الصب الجاف والبضائع العامة، من موانئ البحر الأسود، الادرياك وغرب البحر المتوسط لموانئ البحر المتوسط المصرية إلى 12 دولار للطن للشحنات حتى 5000 طن، و8.5 دولار للطن للشحنات من 5 – 24 ألف طن، و7 دولار للطن للشحنات حتى 45 ألف طن، و9.10 دولار للشحنات حتى 80 ألف طن.

أما بالنسبة لنوالين تلك البضائع من موانئ شمال أوربا وانجلترا وهولندا والمانيا وبلجيكا والشمال فتصل الى 21 دولار للطن بالنسبة للشحنات حتى 5 آلاف طن، و25 دولارا للطن للشحنات حتى 24 ألفا، و17 دولارا للطن للحمولات حتى 45 ألف طن و12.6 دولار للحمولات حتى 60 ألف طن، وكذا للحمولات حتى 80 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات الواردة من موانئ امريكا الشمالية الشرقية (أمريكا – المكسيك) فتصل إلى 31.5 دولار للطن للحمولات حتى 24 ألف طن، و19.6 دولار للطن للحمولات حتى 45 ألف طن، و15.4 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 60 ألف طن، و16.1 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 80 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات الواردة من موانئ أمريكا الجنوبية الشرقية لجميع الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط فتصل إلى 28 دولار للطن للحمولات حتى 24 ألف طن، و14 دولار للطن للحمولات حتى 45 ألف طن، و14 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 60 ألف طن، و8.4 دولار للطن بالنسبة للحمولات حتى 80 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات التي يتم استيرادها من موانئ الخليج العربي والتي تشمل الامارات والسعودية وقطر والعراق والكويت الى موانئ مصر المطلة على البحر الاحمر بداء من شحنات من 5 آلاف طن إلى 24 ألف طن فتصل الى 33.6 دولار للطن، وللشحنات حتى 24 ألف طن فتصل سعر النولون الخاص بها الى 17.5 دولار للطن ، وكذا تصل الى 11 دولارا للطن للشحنات حتى 45 ألف طن.

وبالنسبة للشحنات التي يتم استيرادها من موانئ جنوب شرق آسيا والتي تشمل الصين وسنغافورة وتايلاند والفلبين وكوريا واليابان، إلى موانئ مصر المطلة على البحر الأحمر بدءا من شحنات حتى 5 ألاف طن فتصل سعر نقلها بحرا إلى 22.4 دولار للطن و21 دولار للطن حتى 24 ألف طن، و15.4 دولار للطن حتى 45 ألف طن .

كما بلغ متوسط أسعار نوالين البضائع الصب السائل لزيوت الطعام من موانئ جنوب شرق أسيا الى موانئ البحر الأحمر لتصل الى 21 دولار للطن، ومن موانئ جنوب شرق آسيا إلى موانئ شرق البحر المتوسط، إلى 24.5 دولار، كما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد لموانئ ضبا – سفاجا ، لتصل إلى 525 دولار للشاحنة.

فيما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وراد من ميناء العقبة الى ميناء العين السخنة، ومن ميناء نويبع إلى ميناء العقبة، لتصل من ميناء العقبة الى ميناء العين السخنة لتصل إلى 120 دولارا للحاوية 20 قدم و355 دولار للحاوية من ميناء نويبع الى ميناء العقبة.

كما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد عن أصناف الردة من ميناء الحديدة باليمن وتكون الشحنات في حدود 5000 طن، للبضائع المملؤة بضائع عامة وارد من 13 – 14 دولارا، بينما أسعار النولون للحاويات المملؤة بضائع عامة وارد لتصل إلى 400 دولار للحاوية 20 قدم بحمولة 20 – 23 طن.

كما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد على أصناف الزيوت، فقد بلغت من البحر الاسود الى 23 – 25 دولار أمريكي للطن للشحنات 10000 طن ، و12.6 – 14 دولار أمريكي للطن للشحنات 10 ألآف طن، و11.9 – 10.5 دولار أمريكي / للطن للحمولات في حدود 20 ألف طن.

فيما بلغ متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد على أصناف الزيوت، الوارد من الولايات المتحدة، 24.5 – 21 دولار للطن، للشحنات حتى 10000 طن ، و17.5 – 21 دولار أمريكي للطن للشحنات حدود 20 ألف طن.