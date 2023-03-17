تعرف على متوسط أسعار النوالين البحرية خلال الـ3 أشهر المقبلة للبضائع الواردة (جراف)

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية، خلال مارس الجاري، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكَّلة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 373 لسنة 2020، بهدف مراجعة مقترح غرفة ملاحة الإسكندرية بشأن متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد، والبضائع العامة الصب الجاف، والصب السائل وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2023.

وتم الاجتماع في ضوء البندين الثاني والثالث من بنود بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤدّاة على السلع المُعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقّعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري.

وحسب ما رصدته غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد وصل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق آسيا والتي تضم (سنغافورة- إندونيسيا- ماليزيا- الفلبين- فيتنام- كمبوديا- تايلاند- ميانمار، وكذلك الصين واليابان وكوريا)، وذلك إلى ميناء الإسكندرية، لتصل إلى 1610 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، و2800 دولارًا للحاوية 40 قدمًا، أما لميناءي دمياط وبورسعيد فتصل إلى 1400 دولار للحاوية 20 قدمًا، و2520 ألف دولار للحاوية 40 قدمًا، والحاوية الثلاجة يصل سعر نقلها إلى 2100 ألف دولار للحاوية 20 قدم، و3360 دولار للحاوية 40 قدم، أما لميناء السخنة فتصل إلى 1000 ألف دولار للحاوية 20 قدمًا، و1600 آلاف دولار للحاوية 40 قدمًا، وللحاويات الثلاجة 1540 دولار للحاوية 20 قدم و2660 دولار للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من دول الخليج العربي، خاصة من ميناء جبل علي الإماراتي والدمام السعودي، والدمام، والكويت والبحرين، فوصل سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 1260 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و2100 دولارًا للحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة للحاويات الثلاجة فتصل إلى 2240 دولار للحاوية 20 قدمًا، و3500 دولار للحاوية 40 قدمًا، وإلى ميناءي دمياط وبورسعيد فيصل إلى 1120 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و1960 دولارًا للحاوية، و2730 دولار للحاوية 40 قدمًا ثلاجة و1540 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، وإلى ميناء السخنة فتصل إلى 665 دولارًا للحاوية 20 قدمًا، و1190دولار للحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر والتي تضم موانئ السعودية واليمن والسودان، فيصل متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناءي الإسكندرية 980 دولار للحاوية 20 قدم، و1960 دولار للحاوية 40 قدم، وبالنسبة للحاويات الثلاجة فتصل الى 1400 دولار للحاوية 20 قدم، و2240 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، والى مينائي بورسعيد ودمياط إلى 1120 دولار للحاوية 20 قدمًا، و1960 دولار للحاوية 40 قدمًا، ولميناء السخنة بلغت 385 دولار للحاوية 20 قدمًا و665 دولار للحاوية 40 قدم ، و840 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة و1260 دولار للحاوية 40 قدم ثلاحة.

وبالنسبة لمتوسط سعر نولون النقل البحري للحاويات الواردة من شمال أوربا والتي تضم هولندا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج والسويد والدنمارك وبولندا وفنلندا، فيصل متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 455 دولارات للحاوية 20 قدمًا، و700 دولارًا للحاوية 40 قدمًا، والحاويات الثلاجة 20 قدمًا تصل إلى 1197 دولار، و1400 دولار للحاوية ثلاجة 40 قدمًا، ولمينائي دمياط وبورسعيد، فبلغت 280 دولار للحاوية 20 قدم، 350 دولار للحاوية 40 قدم، 1197 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، و1400 دولار للحاوية 40 قدم ثلاحة، والى ميناء السخنة بلغت 630 يورو للحاوية 20 قدم، و1190 يورو للحاوية 40 قدم، و770 يورو للحاوية 20 قدم ثلاحة، و1470 يورو للحاوية 40 قدم ثلاحة.

وبالنسبة لنقل الحاويات من منطقة شرق البحر المتوسط – البحر الأسود ومنها تركيا واسرائيل ولبنان وسوريا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا والبرتغال، وذلك الى ميناء الإسكندرية لتصل الى 560 دولار للحاوية 20 قدم، و980 دولار للحاوية 40 قدم ، و998 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدم ، 1264 دولار للحاوية ثلاجة 40 قدم ، و245 دولار للحاوية 20 قدم لمينائي بورسعيد ودمياط، و315 دولار للحاوية 40 قدم و865 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة ، و998 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، والى ميناء السخنة بلغت سعر نقل الحاوية 20 قدم 490 دولار، و665 دولار للحاوية 40 قدم، و700 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدم، و875 دولار للحاوية الثلاجة 40 قدم .

وبالنسبة للحاوية التي يتم نقلها من جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تضم كلا من فرنسا وايطاليا واسبانيا و سلوفينيا واليونان وقبرص وصربيا ، فتصل إلى ميناء الإسكندرية الى 455 دولار للحاوية 20 قدم و525 دولار للحاوية 40 قدم ، و840 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة، و1400 دولار 40 قدم ثلاجة، وإلى مينائي بورسعيد ودمياط فيصل سعر نقل الحاوية إلى 210 دولار للحاوية 20 قدم، و263 دولار للحاوية 40 قدم ، و1197 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدم ، و1400 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، ولميناء السخنة بلغت 140 دولار للحاوية 20 قدم و280 دولار للحاوية 40 قدم، و210 للحاوية 20 قدم ثلاحة و420 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.

وبالنسبة للحاويات الورادة من منطقة أمريكا الشمالية ” كندا ” فيصل سعر نقل الحاوية لميناء الإسكندرية 831 دولار للحاوية 20 قدم و1014 دولار للحاوية 40 قدم ، و2100 دولار للحاوية الثلاجة 20 قدم، و3990 دولار للحاوية 40 قدم ثلاحة، وإلى مينائي دمياط وبورسعيد تصل الى 831 دولار للحاوية 20 قدم، 1014 دولار للحاوية 40 قدم و2240 دولار للحاوية 20 قدم ثلاجة و3325 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، ولميناء السخنة وصل سعر النولون 1260 دولار للحاوية 20 قدم، و1680 دولار للحاوية 40 قدم، و1540 دولار للحاوية 20 قدم ثلاحة، و2660 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من استراليا فتصل إلى 865 و 1530 دولار للحاويات الواردة ( 20 و 40 قدم ) على التوالي لميناء الإسكندرية، و881 دولار ، و1496 دولار للحاويات ( 20 و 40 قدم ) على التوالي لمينائي بورسعيد ودمياط، و1890 دولار للحاوية الثلاجة 20 قدم و2450 دولار للحاوية 40 قدم ثلاجة، و865 و 1463 دولار للحاويات ( 20 و 40 قدم ) على التوالي لميناء السخنة، و1540 و 2100 للحاويات 20 و 40 قدم ثلاجة.

وبالنسبة للنولون الحاويات 20 قدم من موانئ الهند وسري لانكار وبنجلاديش فتصل الى الإسكندرية الى 1610 و 2800 دولار للحاويات (20 و 40 قدم ) و2240 و 3500 دولار للحاويات الثلاجة ( 20 – 40 قدم ) ، ولمينائي دمياط وبورسعيد 1400 و 2520 دولار للحاويات ( 20 – 40 قدم ) و2100 و 3360 دولار للحاويات الثلاجة 20 – 40 قدم، ولميناء السخنة وصل سعر النولون الى 1000 – 1680 دولار للحاويات 20 – 40 قدم، وو1960 و 2660 دولار للحاويات 20 – 40 قدم للحاويات الثلاجة.

كما وصل سعر نولون الحاوية من دول تونس والجزائر والمغرب الى ميناء الإسكندرية 150 – 250 دولار للحاويات 20 – 40 قدم، و550 – 950 دولار للحاويات 20 – 40 قدم ثلاجة، ولمينائي الإسكندرية ودمياط وصلت الى 150 – 250 دولار للحاويات 20 -40 قدم ، و550 – 950 دولار للحاويات الثلاجة 20 – 40 قدم ، ولميناء السخنة بلغت اسعار النوالين الى 350 – 700 دولار للحاوية 20 – 40 قدم ، 850 و 1200 دولار للحاوية الثلاجة 20 – 40 قدم.

وبالنسبة للموانئ جنوب افريقيا، فبلغت لميناء الاسكندرية 1023 دولار للحاوية 20 قدم و1863 دولار للحاوية 40 قدم ، و1400 – 2520 دولار للحاويات 20 و 40 قدم لميبنائي دمياط وبورسعيد، و1260 و 1680 دولار للحاوية 20 – 40 قدم لميناء السخنة.

أما متوسط سعر النولون للحاويات المملؤة بضائع عامة وارد 20 قدم من ميناء العقبة إلى ميناء العين السخنة الى 120 دولار ، وبالنسبة للحاويات المنقولة من ميناء نويبع الى ميناء العقبة فتصل سعر نقلها الى 355 دولار للحاوية المملؤة بضائع عامة وارد 20 قدم.

أما الحاوية المملؤة التي يتم نقلها من ميناء الحديدة باليمن فتصل الى 400 دولار، وبالنسبة للبضائع العامة فتتراوح من 13 – دولار دولار للطن .

وبالنسبة لنقل بضائع الزيوت من البحر الأسود الى الموانئ المصرية بالنسبة لشحنات في حدود 5000 طن فيصل سعر النولون من 25 – 23 دولار للطن، ومن الولايات المتحدة الامريكية يكون 45 -40 دولار للطن بالنسبة للكميات حتى 5 ألآف طن، و35 – 30 دولار للطن بالنسبة للشحنات في حدود 10 ألآف طن، و30 – 25 دولار للطن بالنسبة للكميات حتى 20 ألف طن.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن البروتوكول الذي وقعته المصلحة مؤخرا مع غرفة ملاحة الإسكندرية يأتي بهدف إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور “السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.