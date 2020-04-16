تعرف على مبادرة إنشاء مستشفى رعاية مركزة ميداني لمواجهة فيروس كورونا

وأشار إلى أن التصميمات الهندسية وخطة الإنشاءات، تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل خبراء في الرعاية الصحية من مصر والخارج

اعلن عدد من الشركات عن مبادرة لإنشاء مشروع مستشفى رعاية مصر لتصميم وبناء مستشفى رعاية مركزة ميداني للطوارئ لتتمكن المدن والهيئات التى تحارب “covid-19” المعروف باسم فيروس كورونا المستجد من استخدامها وتنفيذها.

ويشارك فى المبادرة كل من فريق مستشفى (رعاية مصر) لرعاية الطوارئ المكون من أعضاء من شركات كرم سولار وكرم للبناء ومؤسسة مستشفى 25 يناير، بالإضافة إلى خبراء واستشاريون في الرعاية الصحية والهندسة المعمارية والبناء والتصميم. مستشفي 25 يناير

ونشر القائمون على المبادرة كافة التصميمات المعمارية ومنهجية البناء مفتوحة المصدر على موقع إليكترونى تابع لها ، لتتمكن أي دولة أو جهة حول العالم من الوصول إليها في حالة احتياجهم إلى حل عملي وسريع لزيادة قدرة العناية المركزة خلال فترة رعاية المرضى ومكافحة انتشار “COVID-19”.

وقال كريم كفراوي ، المهندس المعماري الرئيسي في “KarmBuild” ، إنه تم تحديد أربعة أهداف رئيسية للتصميم وخطة إنشاء مستشفى (رعاية مصر)، تتمثل في:

1- ترتيب هندسي ومكاني لإدارة الأمراض المعدية مثل COVID-19 في المنشأة.

2- التعبئة السريعة وبناء المرافق باستخدام أنظمة ومواد بناء جاهزة ومتوفرة محليًا.

3- تطوير نظام معياري للمنشأة لتمكن المنفذ من تحجيمها وتوسيعها حسب الطلب.

4- ضمان سهولة الوصول إلى التصاميم وأساليب البناء وخطة تنفيذها لأي جهة حكومية أو مؤسسة حول العالم.

وأضاف ان المبادرة المقدمة والحل المقترح مفتوح المصدر، عبارة عن مستشفى تبلغ سعته ١٩٢ سريراً مقسمة إلى ١٦ جناحاً، سعة كل جناح ١٢ سريراً . وهى مصممة لتناسب المراحل المختلفة لخطة العلاج ولمواجهة فيروس كورونا ، وتم تصميم المستشفى الميداني ليعمل كمستشفى رعاية مركزة مستقلة أو كإضافة إلى مستشفى يواجه مشاكل في سعة التحمل.

وأشار إلى أن التصميمات الهندسية وخطة الإنشاءات، تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل خبراء في الرعاية الصحية من مصر والخارج منهم خبراء ذوو خبرة في مكافحة فيروس “COVID-19”. وحاولوا توظيف خبراتهم ليكون تخطيط المستشفى فعالاً مع السماح بمستوى ضرورى من الراحة والأمان لكل من المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية والذي كانوا من أهم أهداف التصميم.