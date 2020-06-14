تعرف على ماركات الشاحنات الأعلى مبيعًا في مصر خلال 4 أشهر (جراف)

نجت الشاحنات الأمريكية المنشأ من فخ الركود الذى أصاب السوق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل

تربعت شيفروليه على قمة ماركات الشاحنات الأعلى مبيعات فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2020، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 8185 مركبة، مقابل 7822 شاحنة مباعة خلال نفس الفترة من العام الحالى، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

شيفروليه تستحوذ على 79% من مبيعات الشاحنات

أظهر «أميك» استحواذ شيفروليه على حصة سوقية تصل إلى 79.1% من إجمالى ماركات الشاحنات المباعة فى مصر خلال 4 أشهر.

شيفروليه الجاميو

وحلت نيسان فى المركز الثانى فى القائمة بعد نمو مبيعاتها 11.6% خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2020، بإجمالى 1045 سيارة.

وقدرت الحصة السوقية لشاحنات نيسان من إجمالى مبيعات السوق 10.1%، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تويوتا تقتنص المركز الثالث

اقتنصت تويوتا المركز الثالث فى قائمة ماركات الشاحنات الأعلى مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2020.

وبلغت مبيعات تويوتا من المركبات التجارية خلال العام الحالى 607 سيارة، مقابل 583 وحدة العام الماضى، بنمو 4.1%.

تويوتا هايلوكس

ارتفعت حصة تويوتا السوقية من إجمالى مبيعات الشاحنات فى مصر إلى 5.9%، مقابل 5.4% خلال العام الماضى.

واستحوذت شاحنات مرسيدس MCV على المركز الرابع فى القائمة بتسليمها 139 شاحنة خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2020.

وتراحعت مبيعات شاحنات مرسيدس MCV خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بـ 66.6%، مقارنة بنفس الفترة من 2019.

كما هبطت حصة مرسيدس MCV السوقية لتصل إلى 1.3% بنهاية أبريل 2020، مقابل 3.9% خلال العام الماضى.

ميتسوبيشى بالمركز الخامس

جاءت ميتسوبيشى بالمركز الخامس بقائمة ماركات الشاحنات الأعلى مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2020.

وبلغت مبيعات ميتسوبيشى خلال 2020 ما يقرب من 125 شاحنة، مقابل 229 وحدة خلال 2019، بتراجع 45.4%.

وتمكنت ميتسوبيشى من اقتناص حصة سوقية تصل إلى 1.2% من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات، مقابل 2.1% العام الماضى.

الجراف التفاعلى التالى يوضح مبيعات ماركات الشاحنات فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل على مدار عامى 2019 و 2020:

الجراف التفاعلى التالى يوضح الحصة السوقية لماركات الشاحنات خلال الفترة ذاتها من عامى 2019 و 2020:

الأمريكية تنجو من فخ تراجع مبيعات سوق الشاحنات

نجت الشاحنات الأمريكية من فخ الركود الركود الذى أصاب سوق الشاحنات على مدار الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى «يناير – أبريل».

وتمكنت الشاحنات الأمريكية من تحقيق نموًا فى مبيعاتها خلال العام الحالى بنسبة تصل إلى 4.6%، بإجمالى 8185 شاحنة، لتستحوذ على قائمة الشاحنات الأعلى مبيعًا وفقًا لقاعدة دولة المنشأ.

وصعدت حصة المركبات الأمريكية المنشأ لتستحوذ على حصة تصل إلى 79% من إجمالى مبيعات السوق بنهاية أبريل 2020.

واقتنصت الماركات اليابانية المركز الثانى فى قائمة الشاحنات الأعلى مبيعًا وفقًا لقاعدة دولة المنشأ، ببيعها 1802 شاحنة، بتراجع 13.8%.

شاحنات مرسيدس للنقل الثقيل

وهبطت حصة العلامات اليابانية من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات لتصل إلى 17% خلال 2020، مقابل 19% خلال العام الماضى.

وتمكنت الشاحنات الأوروبية من اقتناص المركز الثالث فى القائمة ببيعها 225 شاحنة، مقابل 663 وحدة خلال 2019، بتراجع 66.1%.

وتراجعت حصة الماركات الأوروبية من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات فى مصر إلى 2% خلال 2020، مقابل 6% فى 2019.

وفى المركز الرابع، جاءت الشاحنات الصينية، ببيعها 100 شاحنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 104 العام الماضى، بتراجع 3.8%.

واستقرت حصة الشاحنات الصينية من إجمالى مبيعات السوق عند مستوى 2019 دون تعديل، لتكتفى بحصة تقدر بـ1%. شاحنات هيونداى الكورية

وأشار تقرير «أميك» إلى حصد الشاحنات الكورية المركز الخامس فى القائمة لتكتفى ببيع 28 شاحنة فقط، مقابل 54 وحدة خلال 2019، بتراجع 48.1%.

الجراف التفاعلى التالى يوضح مبيعات الشاحنات وفقًا لقاعدة دولة المنشأ خلال الشهور الأربعة الأولى من عامى 2019، و2020:

الجراف التفاعلى التالى يبين حصة مبيعات الشاحنات حسب دولة المنشأ خلال الشهور الأربعة الأولى من عامى 2019، و 2020: