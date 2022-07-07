تعرف على ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال يونيو (جراف)

اعتلت العلامة اليابانية «نيسان» صدارة تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1450 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، حلت «شيري» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر مسجلة نحو 1379 سيارة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 1215 سيارة، تلتها «سوزوكي» في المركز الرابع بنحو 940 وحدة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر بإجمالى نحو 832 مركبة بمختلف وحدات المرور، خلال تلك الفترة.

في حين حافظت «إم جي» على تمركزها في المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 748 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 625 سيارة.

وتمركزت «شيفروليه» في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 574 سيارة، أعقبتها «فيات» في التاسع بواقع 422 مركبة.

وظهرت «رينو» في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر مسجلة نحو 372 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر نحو 12 ألفًا و و246 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال يونيو الماضى: