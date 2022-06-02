تعرف على ماركات السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا في مصر (جراف)

تصدرت «سوزوكي» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 17.6% بإجمالى بيع 8 آلاف و646 مركبة خلال أول 4 شهور من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «تويوتا» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 11.4% مسجلة نحو 5 آلاف و589 وحدة، فيما صعدت «إم جي» للمركز الثالث بحصة بلغت 11.1% مسجلة نحو 5 آلاف و443 سيارة.

وحصدت «كيا» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 10.8% بإجمالي بيع 5 آلاف و306 مركبات، أعقبتها «هيونداي» في المركز الخامس بحصة بلغت 10.7% بنحو 5 آلاف و278 سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة بحصة سوقية 9.9% بعدما حققت بيع 4 آلاف و879 سيارة خلال تلك الفترة.

وحافظت «بيجو» على تمركزها في المرتبة السابعة بحصة سوقية 5% بعدما حققت بيع 2479 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثامن بحصة بلغت 4.8% بنحو 2366 مركبة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 18.7% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال تلك الفترة.

ووفقًا لـ«أميك»، سجلت مبيعات السيارات المستوردة في مصر – تراجعًا – بنسبة 0.6% لتصل إلى 49 ألفًا و153 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، مقارنة مع نحو 49 ألفًا و433 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى: