تعرف على ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أغسطس

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3398 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 2787 سيارة، فيما صعدت «شيري» للمركز الثالث بواقع 2232 وحدة.

وحلت «سوزوكي» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1319 سيارة، تلتها «إم جي» فى المركز الخامس بنحو 1075 وحدة بمختلف وحدات المرور .

واقتنصت «تويوتا» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا فى للسيارات مسجلة نحو 884 مركبة، تلتها «بي واي دي» فى المركز السابع بواقع 573 وحدة.

وتمركزت «مرسيدس» فى المرتبة الثامنة بإجمالى 567 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع بنحو 524 مركبات.

وظهرت العلامة التجارية «لادا» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 461 سيارة خلال الشهر الماضى.

يشار إلى أن إجمالي عدد السيارات المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغت نحو 36 ألفًا و8 مركبات خلال الشهر الماضى.