تعرف على ماركات السيارات الأكثر ترخيصا بوحدات المرور خلال أبريل (جراف)

انتزعت «

» صدارة تراخيص السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات) خلال أبريل الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 856 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 683 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الثالث بواقع 621 وحدة.

وحلت «تويوتا» في المرتبة الرابعة بترخيص 364 سيارة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بنحو 359 وحدة.

وحصدت «مرسيدس» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بإجمالى 307 مركبات خلال الشهر الماضى.

وحلت «BYD» فى المرتبة السابعة مسجلة نحو 301 وحدة، أعقبتها «رينو» فى المركز الثامن بواقع 292 مركبة.

وتمركزت «كيا» فى المرتبة التاسعة بترخيص 287 سيارة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز العاشر بنحو 244 مركبة.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 221 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى: