تعرف على ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال سبتمبر

احتلت العلامة التجارية «شيفروليه» صدارة ترخيص السيارات بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسجيل 2764 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى.

في حين، صعدت العلامة الصينية «شيري» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1580 سيارة، فيما تراجعت «نيسان» للمركز الثالث بواقع 1126 وحدة.

وحافظت «سوزوكي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1033 سيارة، تلتها «هيونداي» فى المركز الخامس بواقع 636 وحدة.

واقتنصت «إم جي» المرتبة السادسة بإجمالى 499 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز السابع بنحو 494 وحدة.

وحلت «بي واي دي» فى المرتبة الثامنة مسجلة نحو 434 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع بواقع 345 مركبة.

وحلت «مرسيدس» فى المرتبة العاشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 321 سيارة خلال الشهر الماضى.