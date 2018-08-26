تعرف على مادة بقانون الضرائب أثار مقترح تعديلها غضب محافظ المركزي

نها أبوودن لم تتوقف التصريحات والتعقيبات، منذ أن نقلت وكالة أنباء رويترز صباح اليوم تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامى حول مقترح بتعديل تشريعى على المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل وكانت أبرز التصريحات أطلقها طارق عامر محافظ البنك المركزى…

نها أبوودن

لم تتوقف التصريحات والتعقيبات، منذ أن نقلت وكالة أنباء رويترز صباح اليوم تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامى حول مقترح بتعديل تشريعى على المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل

وكانت أبرز التصريحات أطلقها طارق عامر محافظ البنك المركزى بعدم السماح بالكشف عن الحسابات البنكية .

وتنص المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل على ” للوزير لاغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم” ، مما يعنى أحقية وزير المالية فى الكشف عن أرصدة العملاء فى البنوك لا تتم الا بعد موافقة القضاء على ذلك .

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.

يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قال فى تصريحات صحفية اليوم إنه لن يسمح بتعديل قانون البنوك فيما يتعلق بسرية حسابات العملاء

جاء ذلك ردا على قاله رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عماد سامى ، اليوم الأحد ، من التقدم بمقترح لتعديل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل كى تسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات التى تقدم بيانات غير واقعية عن ايراداتها .

وأضاف عامر أن ” البنك المركزى سيدافع عن استمرار قانون سرية حسابات العملاء” ، وقال ” ننصح رئيس مصلحة الضرائب بالتريث فيما يقول”

