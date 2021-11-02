تعرف على لقاحات كورونا المعتمدة للسفر إلى الخارج

رصدت “المال” في هذا التقرير اللقاحات المعتمدة للسفر إلى الخارج، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

وتشترط الدول الأوروبية أن يتلقى المسافرون الجرعة الكاملة من اللقاحات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وهي فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، وذلك قبل أسبوعين من رحلتهم.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن تلك اللقاحات كلا على حدة:

لقاح فايزر: هو لقاح أطلقته شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويتكون اللقاح من مادة وراثية يعرفها العلماء باسم الحمض النووي الريبوزي المسال الذي تم تعديله بـ”النيوكليوسيد”، والتي تحيطها جسميات نانونية دهنية.

ويحمل المادة الوراثية للبروتين الخاص بفيروس كورونا المستجد، ما يجعله قادرا على الارتباط بالفيروس والحد من فاعليته.

ويعمل اللقاح من خلال إعطاءه عن طريق الحقن في العضل، وعندها تنقل الكبسولة الدهنية المادة الفاعلة إلى خلايا الجسم، ويبدأ بعدها الحمض النووي الريبوزي المسال الموجود في اللقاح، في بناء مستقبلات بروتينية على غلاف فيروس كورونا حتى يتمكن الجهاز المناعي لجسم الإنسان من التعرف بصورة أسرع على الفيروس ويتمكن من محاربته، ويكون أجساما مضادة له بطريقة فعالة تصل إلى 95% تقريبا.

الفئات الممنوعة من الحصول على فايزر

من لديهم ردود فعل تحسسية تجاه مكونات اللقاح، والحوامل لأنه لم يثبت حتى الآن تأثير لقاح فايزر على النساء الحوامل، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

الدول المعتمدة للقاح فايزر

ألمانيا – أمريكا – المجر – سلوفاكيا – فرنسا – إيطاليا – النمسا – البرتغال – إسبانيا – المملكة المتحدة – رومانيا – بولندا – جمهورية التشيك – بلغاريا – الدنمارك – أيسلندا – لاتفيا – ليتوانيا – بلجيكا – كندا – تشيلي – كوستاريكا – كرواتيا – قبرص – فنلندا – اليونان – إسرائيل – المكسيك – مالطا – الإمارات – السعودية – سلطنة عمان – الكويت – قطر – صربيا – سلوفاكيا – سويسرا – سنغافورة.

لقاح موديرنا: يتكون من قطع صغيرة من الحمض النووي mRNA التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا المستجد.

وهذا البروتين، الذي يمنح فيروس كورونا شكله التاجي المميز، هو الذي يساعد الكائن الدقيقة على التعلق بالخلايا البشرية في المراحل الأولى من المرض، وبمجرد إنتاج هذا البروتين الغريب في الجسم، يتوهم الجهاز المناعي بوجود الفيروس فيبدأ بإنتاج الأجساة المضادة، كما لو كان الإنسان مريضا بالفعل، وهذه الطريقة شبيهة بالطريقة التي يعمل بها لقاح “فايزر” و”بيونتك”.

الفئات الممنوعة من الحصول على موديرنا

يمنع أخذ اللقاح لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاح أو أحد مكوناته، والحوامل، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

الدول المعتمدة للقاح موديرنا

أعطت منظمة الصحة العالمية، ترخيصا للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ، ولقاح موديرنا مرخص في الولايات المتحدة وأوروبا، السعودية، الكويت، والاتحاد الأوروبي.

أسترازينيكا: اللقاح هو عبارة عن فيروس رشح عادي جرى تعديله وراثيا، وبمجرد حقنه يتعرف عليه جهاز المناعة في الجسم ويعتبره تهديدا فيحاول تدميره.

الفئات الممنوعة من الحصول على أسترازينيكا

من لديهم ردود فعل تحسسية تجاه مكونات اللقاح، والحوامل لأنه لم يثبت حتى الآن تأثير لقاح فايزر على النساء الحوامل، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

الدول المعتمدة للقاح أسترازينيكا

الإمارات، السعودية، البحرين، عمان، والمغرب، أستراليا، أفغانستان، أوغندا، أوكرانيا، إستونيا، إيرلندا، الأرجنتين، الدنمارك، السلفادور، السويد، المكسيك، النرويج، النمسا، الهند، اليونان، باكستان، بريطانيا، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بولندا، تايلاند، جامايكا، رومانيا، ساحل العاج، فرنسا، فنلندا، كندا، كوريا الجنوبية، كينيا، نيجيريا، هولندا، التشيك، لاتفيا.

جونسون: اللقاح يعطي عن طريق جرعة واحدة، ويستخدم تقنية ناقلات الفيروس أي نزلات البرد الشائعة التي تُسمى “Adenovirus 26″، وهو مصمم وراثياً بحيث يمكن أن يصيب الخلايا، ولكنه لن يتكاثر في الجسم.

الفئات الممنوعة من الحصول على جونسون

الفئات التي تعرضت لحساسية تجاه أي من مكونات اللقاح، أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه على 38.5 درجة لحين التعافي، الحوامل، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

يذكر أنه تم الإعلان خلال شهر يوليو الماضي، عن تنفيذ شهادة كوفيد الرقمية وهى وثيقة تسمح للمواطنين والمقيمين فى الاتحاد الأوروبى والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بالسفر دون الحاجة إلى الامتثال لقيود معينة مثل الحجر الصحى.

مع العلم بأن شهادة كوفيد ليست مطلبًا أساسيًا للسفر داخل الاتحاد الأوروبي، ولكنها تسهل السفر من خلال منع حاملها من الاضطرار إلى الامتثال لبعض التدابير مثل الحجر الصحي.