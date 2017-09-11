تعرف على لقاءات ربع نهائى أمم إفريقيا للسلة

- مصر تصطدم بالمغرب .. وتونس أمام الكونغو - نيجيريا تواجه الكاميرون .. والسنغال تلاقى أنجولاعلى المصرى تحدد أطراف دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة، التى انطلقت يوم الجمعة الماضية، وتختتم يوم 15 سبتمبر الجارى.وأقيمت لقاءات الدور الأول فى السنغال وتونس، على أن تقام المباريا

– مصر تصطدم بالمغرب .. وتونس أمام الكونغو

– نيجيريا تواجه الكاميرون .. والسنغال تلاقى أنجولا





على المصرى





تحدد أطراف دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة، التى انطلقت يوم الجمعة الماضية، وتختتم يوم 15 سبتمبر الجارى.

وأقيمت لقاءات الدور الأول فى السنغال وتونس، على أن تقام المباريات المقبلة، بدءا من الدور ربع النهائى وحتى المباراة الختامية فى صالة “قصر الرياضة” برادس التونسية.





وتأهلت لدور الثمانية منتخبات، نيجيريا والكونغو الديمقراطية من المجموعة الأولى، والمغرب وأنجولا من المجموعة الثانية، وتونس والكاميرون من المجموعة الثالثة، والسنغال ومصر من المجموعة الرابعة.





وتقام لقاءات الدور ربع النهائى فى تونس يوم الخميس المقبل، بمواجهة عربية بين مصر والمغرب، فيما يلاقى منتخب تونس نظيره الكونغو الديمقراطية، وتتقابل منتخب نيجيريا مع الكاميرون، فيما يتبارى المنتخب السنغالي أمام نظيره الإنجولي.