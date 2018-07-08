تعرف على لقاءات اﻷسبوع اﻷول للدوري المصري 2018_2019

علي المصري:أجريت ظهر اليوم الأحد، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، قرعة دوري القسم الأول لموسم 2018 – 2019 المقرر انطلاقها في بداية أغسطس المقبل.حضر مراسم القرعة، اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومحمود الشامي، رئيس رابطة الأندية المحترفة وس



علي المصري:

أجريت ظهر اليوم الأحد، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، قرعة دوري القسم الأول لموسم 2018 – 2019 المقرر انطلاقها في بداية أغسطس المقبل.

حضر مراسم القرعة، اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومحمود الشامي، رئيس رابطة الأندية المحترفة وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات وناصر فراج مقرر اللجنة ومندوبي الأندية.

وتم استثناء الأهلي والزمالك من القرعة ليلتقيا في الأسبوعين 17 و34 بنهاية الدورين الأول والثاني.

وقد أسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول

الإنتاج الحربي × حرس الحدود

نجوم المستقبل × طلائع الجيش

مصر المقاصة × سموحة

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

بتروجت × الزمالك

الأهلي × الإسماعيلي

الجونة × المصري

الداخلية × وادي دجلة

إنبي × الأسيوطي سبورت “بيراميدز”