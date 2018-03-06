تعرف على لقاءات اليوم الأول للبطولة الإفريقية للطائرة

على المصرىتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة "سيدات"، والتي ينظمها النادي الأهلي، خلال الفترة من 4 وحتى 16 مارس الحالي، ويشهد اليوم الأول للمنافسات 7 مباريات قوية، أبرزها الأهلي أمام جامعة نيكومبا الأوغندي، فى السادسة مساءا، والشمس المصرى أمام الأنابيب الكيني.وفى بقية ا

على المصرى

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة “سيدات”، والتي ينظمها النادي الأهلي، خلال الفترة من 4 وحتى 16 مارس الحالي، ويشهد اليوم الأول للمنافسات 7 مباريات قوية، أبرزها الأهلي أمام جامعة نيكومبا الأوغندي، فى السادسة مساءا، والشمس المصرى أمام الأنابيب الكيني.

وفى بقية اللقاءات، يلعب فيجن الأوغندى أمام DGSP الكونغولي، والجمارك النيجيري أمام INGS الكاميروني، وأسيك أبيدجان بطل ساحل العاج أمام أدوانيز بطل بوركينافاسو، وأفتتحت المباريات بفوز هراري سيتي الزيمبابوي على bdf6 البتسواني في أولى مباريات البطولة، 3/1

وجاءت نتيجة الأشواط 18ـ 25، و25-21- و25-20 و25-21، وتغلب قرطاج التونسي 3ـ صفر على نجمة الشلف الجزائري، وجاءت نتيجة الأشواط: ٢٥-١٢ و٢٥-١٥ و٢٥-١٤، فى المباراة التى أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولي بجوار أندية جامعة نيكومبا وريفينيو بطلى أوغندي، ونيونج الكاميروني

وأعلن الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، قائمة الفريق لخوض منافسات البطولة، وضمت كلًا من؛ نهلة سامح وآية الشامي ومريم متولي وشروق فؤاد، ورنا الجوهري ودانة شوقي وفريدة العسقلاني ونرمين المنشاوي ونور ياسين ومريم مصطفى وندى وليد، ورحمة المهندس ومايا ممدوح والأوكرانية كاترين سيلشنكوفا.

وحرص رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ومدير البطولة، على متابعة مباريات اليوم الأول باهتمام كبير

واطمأن على ترتيبات حفل الافتتاح الذي يقام في الخامسة مساء اليوم بصالة الأمير عبدالله الفيصل، وقام بتفقد مداخل الصالات ومتابعة عمل اللجان المختلفة في البطولة.

وحرص الدكتور طارق النيداني، رئيس اللجنة الطبية للبطولة، على التواجد لتقديم الخدمات الطبية

وقال النيداني إنه وفريقه متواجدون طوال فعاليات البطولة في صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بالجزيرة؛ لمتابعة المباريات وتقديم كل ما تريده فرق البطولة من خدمة طبية على أعلى مستوى.

وأوضح أن هناك فريقا طبيا متكاملا ومجهزا؛ لمتابعة المباريات تحسبا لأية طوارئ، وذلك بتوجيهات من اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجارحي رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة النادي،

أشار النيداني إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع البعثات المشاركة في البطولة لتقديم ما يلزم من خدمات طبية سواء في الملعب أو بفنادق الإقامة.