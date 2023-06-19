تعرف على لجنة قيد خبراء التأمين الاستشاريين بهيئة الرقابة المالية (ملف)

أعادت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تشكيل لجنة قيد خبراء التأمين الاستشاريين، بقرارها 1471 لسنة 2023.



وجاء القرار في مادته الأولى بأن تشكل لجنة قيد خبراء التأمين الاستشاريين برئاسة الدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة.



وتضمن القرار أسماء الأعضاء، وجاء بأن يكون نائب رئيس اللجنة؛ المستشار رضا عبد المعطي، والدكتور محمد غازي صابر؛ أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتورة لبنى محمد فريد عبد الكريم؛ أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عادل محمد حسين؛ رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الصناديق الحكومية، ومحمود محمود محمود سماحة؛ رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وجمال محمد بدران؛ مدير إدارة متابعة شروط ترخيص وقيد المهنيين بالتأمين.



وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد محضرًا بالنتيجة، وتعتمد من رئيسها.

ويمكن الاطلاع على نص القرار من هنا.