تعرف على لجنة البت في طلبات صناديق التأمين الخاصة بـ«الرقابة المالية» (منشور)

أعادت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تشكيل لجنة البت في طلبات صناديق التأمين الخاصة بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء، بقرارها 1469 لسنة 2023.

وجاء القرار في مادته الأولى بأن تشكل لجنة البت في طلبات صناديق التأمين الخاصة بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء برئاسة الدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة.

وتضمن القرار أسماء الأعضاء، وجاء بأن يكون نائب رئيس اللجنة؛ المستشار رضا عبد المعطي،والدكتور محمد سماحة؛ رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين؛ رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، ومدير عام غدارة الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة، ومصطفى غازي؛ مدير إدارة الاستثمارات والحوكمة لصناديق التأمين الخاصة، وهشام منصور؛ مدير إدارة الاستثمارات والحوكمة لصناديق التامين الخاصة.

ويقوم بأعمال الأمانة الفنية عبد الرحمن محمود؛ أخصائي إشراف ورقابة ثالث بالإدارة العامة للفحص الفني.

كما جاء بالقرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات صناديق التأمين الخاصة بتعيين اعضاء من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء، لإبداء الرأي فيها وإصدار توصياتها بشأنها، وللجنة في ضوء اعتبارات تراها طلب مقابلة الأعضاء معينين من ذوي الخبرة في حالة عدم وضوح مدى خبرتهم من المستندات المقدمة.

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا غلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة، وتعد اللجنة محضرًا يتضمن النتائج والتوصيات يرفع إلى الدكتور رئيس اللجنة للاعتماد.

ويمكن الاطلاع على نص القرار: