تعرف على كيفية تقديم تظلمات البطاقة التموينية 2022

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقي طلبات تظلمات البطاقة التموينية 2022، وذلك لمن تلقوا رسالة على بون صرف الخبز المدعم الشهر الماضي، بشأن حذفهم من البطاقة التموينية طبقًا للمحددات الأخيرة بشأن الرواتب الحكومية العالية، وسيارات حديثة موديل 2018 فأكثر.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية أصدر يوم الخميس الماضي قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف (رواتب حكومية عالية – ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعيًا.

يشار إلي وزارة التموين كانت مدت فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/ 7 /2022.

وأوضح المصيلحي أن ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقي قبول تظلمات البطاقة التموينية 2022، من خلال موقع دعم مصر ، و المكاتب التموينية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

كيفية تقديم تظلمات البطاقة التموينية عبر “دعم مصر”

يتم تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر ، ثم اختيار خدمة تظلمات من القائمة، ثم كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة، ثم كتابة رقم البطاقة التموينية، ثم كتابة أسباب التظلم لدي صاحب البطاقة التموينية، وأخيرًا كتابة رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، للتواصل عند الإنتهاء من مراجعة الطلب .

كيفية تقديم تظلمات البطاقة التموينية من خلال مكاتب التموين

التوجه إلي المكتب التمويني التابع له صاحب البطاقة التموينية، وملء استمارة أداء الخدمة التموينية لكتابة التظلم، مع إرفاق صور من بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين وتسليمها لمكتب التموين، ثم كتابة رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين المقيدين بها.

المستندات المطلوبة من أجل تقديم تظلمات بطاقة التموين

الأوراق المطلوبة لمن يقعون تحت بند مرتبات حكومية عالية، بيان بمفردات إجمالي المرتب من جهة العمل أو من التأمينات أو المعاشات، وذلك لكل الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية، وصورة البطاقة التموينية.

الأوراق المطلوبة لمن يقعون تحت بند سيارة موديل حديث 2018 فأكثر، تقديم شهادة معتمدة من إدارة المرور التابع لها صاحب البطاقة التموينية تفيد بأن صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين منها يمتلك سيارة أم لا مع تحديد نوع الموديل، وصورة البطاقة التموينية.