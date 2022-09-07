تعرف على كيفية تظلمات بطاقة التموين 2022

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات بطاقة التموين 2022، وذلك للمواطنين حاملي البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

وحصل ما يقرب من 36 مليون مواطن على الدعم الاستثنائي الإضافي الذي يتراوح من 100 و200 و300 جنيه على البطاقة التموينية، في حين لم تصل تلك المبالغ الإضافية إلى العديد من المواطنين.

وتقدم بوابة “المال” الإلكترونية كيفية تظلمات بطاقة التموين 2022، حيث إن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، سيتوجه إلي مديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة علي استحقاقه للدعم وفور التأكد من صحه البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالي.

وأشار المصيلحى، إلى أن هناك جهدا كبيرا قامت الجهات المعنية خاصة الرقابة الإدارية والإنتاج الحربي في إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت مع بداية شهر سبتمبر الجاري، بصرف المقررات الشهرية متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولي بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين علي نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر ، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة.