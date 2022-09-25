تعرف على كيفية تجديد رخصة السيارة بدون فحص 2022

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تجديد رخصة السيارة بدون فحص، وذلك ضمن خدمات الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، عبر بوابة المرور الإلكترونية، حيث يمكن للمواطن التقديم على تجديد رخصة السيارة بدون فحص، كما يحق للمواطن الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين، أو استلامها من وحدة المرور التابع لها.

تجديد رخصة السيارة بدون فحص

من الممكن قيام المواطن صاحب السيارة، الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي :

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx

ثم الضغط على أيقونة تجديد رخصة المركبة

​​​​مع التأكيد على الآتي:

تجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام.​

يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي، أو دراجة نارية، وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة عند تجديد رخصة السيارة بدون فحص

الرخصة السابقة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

شهادة براءة الذمة “شهادة المخالفات”​.