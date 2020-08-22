تعرف على كيفية التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وقواعد اختيار الكليات (فيديو)

تستمر إجراءات تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء المقبل

بدأت اليوم السبت إجراءات التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2020.

وتستمر إجراءات تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء المقبل.

الحد الأدني للقبول في تنسيق المرحلة الأولى :

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بواقع 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% فأكثر، لنحو 30855 طالبًا.

والحد الأدني الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أي بنسبة 94.40% فأكثر، لنحو 16665طالبًا.

والحد الأدنى للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 79.90% فأكثر، لنحو 102165 طالبًا.

ويبلغ إجمالي طلاب المرحلة الأولى 149.6 ألف طالب.

تعليمات هامة بشأن التقديم في تنسيق المرحلة الأولى

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت “التنسيق الإلكتروني” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور، بدلًا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، مما يمنع حدوث أية أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق على الإنترنت.

تعليمات هامة للطلاب

سيكون متاحًا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك.

الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشُّعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقًا لآخِر تعديل قمت به.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

تسهيلات وإجراءات يتم تطبيقها هذا العام 2020

تم إنشاء واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية، وتم إصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعي 2020/ 2021.

اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/ 2021 تم إدراج كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي : كلية الهندسة- كلية العلوم.

كما تم إدراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي : كلية الهندسة- كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

وسيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لنشر التعليم العالي وتنوعه وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي واستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي.

وزير التعليم العالي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة لكتابة رغبات تنسيق الجامعات

وقبل أيام طمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، طلاب الثانوية العامة ، حول تنسيق الجامعات 2020-2021.

وقال الوزير إنه بإمكان الطالب الدخول في أي وقت على موقع التنسيق الإلكتروني وتعديل رغباته خلال الايام الخمسة وبعد ذلك لا يحق له تعديل الرغبات.

ونصح الوزير الطلاب في حالة الرغبة في تخصص بعينة بكتابة كل الكليات على مستوى الجمهورية في التخصص اللذي يرغبه الطالب وبعد ظهور النتيجة يتقدم بطلب تقليل الأغتراب، طبقا للقواعد المنظمة.

وحذر الوزير الطلاب من إعطاء أرقامهم السرية لأي شخص حتي لايتم التلاعب في قائمة الرغبات، وهو الأمر الذي يشتكي منه الطلاب سنويا.

وقال الوزير إنه يمكن للطلاب التوجه إلي معامل الكمبيوتر التابعة للجامعات لكتابة رغبات التنسيق في حال عدم توافر الإنترنت لديه أو وسيلة الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

واشار الوزير إلي تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، بمعامل الجامعات لمساعدة الطلاب في كتابة رغباتهم.

وقال إنه لايمكن التنبؤ بمؤشرات القبول بالجامعات خلال الفترة الحالية ، وحتي آخر لحظة من إغلاق المرحلة الاولي في تنسيق الجامعات 2020-2021.

ونوة الوزير الي ان المسألة تخضع للعرض والطلب ، ويتم تحديد مجاميع القبول بالكليات المختلفة طبقا لتحليل بيانات رغبات الطلاب.

وقال الوزير ، إن سياسة الدولة استقبال الطلاب و رغباتهم بما يتناسب مع القدرات الاستيعابية للكليات المختلفة.

وتطرق الوزير إلي بدء استقبال الطلاب للدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة اعتبارا من العام الجاري.

واشار الوزير إلي انه من بين 4 جامعات صدر قرار رئيس الجمهورية بانشاؤهم.

وستبدا الدراسة في 3 جامعات منهم العام الجاري، وهم الجلالة ، الملك سلمان و العلمين.