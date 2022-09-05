تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مجانا

تقدم “المال” كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مجانًا، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للنيابة العامة، والذي يمكن من خلاله معرفة مخالفات المرور 2022، حيث يكثر بحث المواطنين قائدي السيارات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر شبكة الانترنت.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يتم أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة عبر الرابط التالي

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

ثم الضغط على خانة الاستعلامات

ثم الدخول على مخالفات رخص المركبات بالضغط على كلمة استمرار

ثم تظهر لوحة بالاستعلان عن مخالفات رخص المركبات

ويتم كتابة رقم الرخصة حروف وأرقام

أو اختيار الاستعلام عبر أرقام فقط، بحيث تتم كتابة رقم الرخصة، واختيار المحافظة، واختيار نوع الترخيص.

ثم يتم الضغط على خانة إجمالي المخالفات

ليظهر بعدها إجمالي قيمة مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، وذلك من خلال الرسالة الإلكترونية التي تظهر على الصفحة الإلكترونية، والتي يمكن استخدامها عبر الهاتف المحمول، أو اللابتوب، أو الكمبيوتر، أو التابلت.