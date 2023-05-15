تعرف على كيفية الاستثمار في صندوق الذهب الأول في مصر

كشف أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة السابق ومدير صندوق الذهب كيفية الاستثمار في صندوق الذهب الأول في مصر .

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال أبو السعد: “الصندوق هو بلغة بسيطة عبارة عن أن الذهب أصبح كشف حساب على غرار نظم الخارج في الخارج فبره ممكن المواطن يتصل بالبنك يتصل بالبنك ويدي أوردر شراء ذهب مقارنة بمصر لازم أخد فلوسي في جيبي وأمشي بيها وأروح الصاغة وهو مايعرضني لمخاطر السطو أو الفقد”.



وأضاف: “المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف”.



وأوضح أن الفرق الأساسي بين صندوق الذهب ومحال الصاغة هو أن الاستثمار في الصندوق يتم عبر شراء وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيهات فقط، يمكن استردادها أو الحصول على الذهب عينياً بأوردرات يومي الاثنين والخميس وذلك عبر شركة مصرح لها بشراء وبيع الوثيقة من جانب هيئة الرقابة المالية.



وحول الاستراد العيني قال أبو السعد، : “فتحنا باب الاسترداد العيني ولكن للي يزيد عن 50 جرام بره مافيش الاستراداد العيني ولا أحبذ التوسع فيه لكن عملناه تماشياً مع الثقافة المحلية وفي حال الاستراداد يتحمل التكاليف والرسوم “.



وعن كيفية الاستراد ، أضاف: “يقدم طلب الاسترداد سواء استراد عيني أو نقدي وفقا لاختيار المستثمر، ويتم فتح باب الشراء أو الاسترداد في يومين فقط في الأسبوع هما يومي الإثنين والخميس”.



وعن جدل التسعير الاسترشادي المعلن على موقع البورصة والاعتراض عليه من قبل تجار الصاغة قال : المستثمرين مش هيعرفوا يستثمروا بطريقة تسعير الصاغة و السعر استرشادي متبعين أعلى درجات المعايير الدولية”.



وكشف أنه سوف يعمل نحو 12 شركة سمسمرة في هذا الأمر بالإضافة شركات ترويج وستم الإعلان عنها ويستطيع مواطن التوجه لإحد هذه الشركات ويطلب الشراء في صندوق ” إيزي جول ” وبالامكان أن تتم أوردرات التعامل عبر أليات متعدد الاودر تليفون أو أونلاين أو حضوريا بمختلف الوسائل وعبر تطبيق إلكتروني سيتم تدشينه.