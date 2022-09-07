تعرف على كيفية استخدام رابط تظلمات بطاقة التموين 2022

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تلقي طلبات تظلمات بطاقة التموين 2022، من خلال رابط الموقع الالكتروني دعم مصر، لبحث إمكانية عودتهم مرة أخري والاستفادة من الدعم التمويني المتمثل في منظومة السلع التموينية، ومنظومة الخبز المدعم.

وتعمل وزارة التموين على تنقية منظومة الدعم التمويني وحذف غير المستحقين للدعم والإبقاء فقط على الأسر المستحقة لدعم الخبز والدعم التمويني.

خطوات استخدام رابط تظلمات بطاقة التموين 2022

يجب عند تقديم مستندات التظلم الي مكاتب التموين التابع لها حامل البطاقة التموينية للاستفادة من منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم، ان تكون تشمل الأتي:

-صورة بطاقة التموين.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-مفردات مرتب للموظف بإجمالي الراتب الذي يتقاضاه شهريًا مختوم بختم شعار الجمهورية.

-بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل.

-صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي من أفراد البطاقة.

وفيما يتعلق بالموظفين غير الحكوميين وتم حذفهم بالخطأً، عليهم إحضار ما يثبت طبيعة عملهم.

أو يمكن الدخول على الرابط التالي https://www.tamwin.com.eg/ وذلك لتقديم التظلم الخاص بالبطاقة التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت خلال الفترة الماضية، بحذف غير مستحقي الدعم الحكومي المخصص لبطاقة التموين وهم أصحاب السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث، وكل من يتقاضى راتب شهري يتخطى 9600 جنيه شهريًا.