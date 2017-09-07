تعرف على كواليس زيادة تذاكر الأهرامات وأبو سمبل

دعاء محمود أكد مصدر مسؤول بوزارة الأثار، أن قرار زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالمصريين لدخول معبد أبو سمبل والأهرامات ومقابر وادي الملوك تعود لـ6 أشهر. وأوضح المصدر ذاته في تصريحات لـ"المال"، أنه تم الاتفاق على الزيادة خلال اجتماع المجلس الأعلي للأثار في شهر مارس الماضي. وأشار إلى أنه

دعاء محمود

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأثار، أن قرار زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالمصريين لدخول معبد أبو سمبل والأهرامات ومقابر وادي الملوك تعود لـ6 أشهر.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات لـ”المال”، أنه تم الاتفاق على الزيادة خلال اجتماع المجلس الأعلي للأثار في شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة غرفة شركات السياحة وذلك للاستعداد لتلك الزيادة وأخذها في الأعتبار عند وضع برامجها، لافتاً إلي أن قيمة الزيادة في أسعار التذاكر تصل إلي 50%.

وكان المجلس الأعلى للآثار، أعلن في إخطار مرسل لغرفة شركات السياحة عن بدء تطبيق زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالمصريين لدخول معبد أبو سمبل يومى 22 فبراير و 22 أكتوبر، ودخول الهرم الأكبر ومقابر وادى الملوك، وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل.