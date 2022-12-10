تعرف على كميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها منذ منتصف أكتوبر

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا أشار خلاله إلى كميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها بالموانئ المصرية، خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى أول ديسمبر الجاري.

ووفقا للتقرير بلغ إجمالي كميات الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف، والتي تم الإفراج عنها فى الموانئ المصرية، حتى الآن حوالي 960 ألف طن، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 483 مليون دولار.

فيما شملت تلك الشحنات المفرج عنها حوالي 634 ألف طن من الذرة، و317 ألف طن من فول الصويا وإضافات الأعلاف.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غن ذلك يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الإفراجات توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يتناول إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.