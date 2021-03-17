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تعرف على كل أسعار سيارات الركوب المشاركة في مبادرة إحلال السيارات (إنفوجراف)

تراوحت أسعار سيارات الركوب المشاركة فى المبادرة حال دفع السعر كاش ما بين 145.8 ألفًا، وحتى 279 ألف جنيه تقريبًا
شريف عيسى 9:43 م, الأربعاء, 17 مارس 21 9:43 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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أعلن الموقع الرسمي لـ«مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي» عن كافة أسعار سيارات الركوب المشاركة فى عمليات الإحلال والتحديد للمركبات التى مر على إنتاجها 20 عامًا والتى تشمل التاكى، والملاكى، والميكروباص، وذلك فى 7 محافظات كمرحلة أولى وتضمن القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وتشارك سيارات الركوب المجمعة محليًا فقط فى المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات.

ومن المتوقع أن تشارك شركات عالمية فى المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.

وأعلنت 4 شركات عن المشاركة فى المبادرة وهم الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وغبور أوتو، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، المنصور للسيارات.

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ويتوافر فى المبادرة سيارات تنتمى إلى 5 علامات تجارية وهى لادا، وبي واي دي، وهيونداي، ونيسان، وشيفروليه.

وتراوحت أسعار سيارات الركوب المشاركة فى المبادرة حال دفع السعر كاش ما بين 145.8 ألفًا، وحتى 279 ألف جنيه تقريبًا.

لادا جرانتا أرحض سيارة فى مبادرة إحلال السيارات

تعد لادا جرانتا أرخص سيارة مشاركة فى مبادرة إحلال السيارات بسعر يتراواح ما بين 145.8 ألفًا، وحتى 157.5 ألف جنيه.

ويتوافر طراز لادا جرانتا عبر خيارين من ناقل الحركة الأول أوتوماتيك، والثاني مانيوال.

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وتعد شركة الأمل الوكيل الرسمى والوحيد لسيارات بى واى دي ولادا فى السوق المحلية.

وأعلنت شركة الأمللتجميع وتصنيع السيارات عن توافر طراز بى واي دي F3، فى المبادرة.

كما يتوافر ما يقرب من 21 فئة مختلفة متاحة كخيارات أمام الراغبين فى المشاركة بمبادرة إحلال السيارات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

الإنفوجراف التالى يوضح أسعار السيارات المشاركة فى المبادرة:

مبادرة إحلال السيارات
اسعار سيارات الركوب فى مبادرة الإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كشف دكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدد طلبات إحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع التي تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين» قد بلغ 58.745 الف طلبًا مقدمًا من أصحاب سيارات الملاكى والتاكسى.

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وأضاف وزير المالية، في بيان اليوم، أن المبادرة قد دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد تحديث الموقع الإلكترونى وتزويده بآليات أكثر تفاعلية.

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بقلم شريف عيسى

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