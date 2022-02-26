تعرف على كلمة نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمؤتمر مدن المستقبل

يلقى الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار كلية كامبردج الدولية البريطانية اليوم السبت، بمؤتمر مدن المستقبل بالجمهورية الجديدة في مركز البناء والإسكان محاضرة عن مصر الرقمية والاقتصاد الأخضر.

وقال غنيم في تصريح خاص لـ”المال” إن كلمته ستناقش كيف أصبح العالم رقميا والمواطن أيضا أصبح مواطن رقمي، حيث إن عدد سكان العالم والذي يبلغ حوالي 7.8 مليار شخص يستخدمون حوالي 9 مليارات موبايل وحوالي 5 مليارات شخص يتصلون بالإنترنت وحوالي 4.5 مليار مشتركون في منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف غنيم أن التكنولوجيا تتغير بسرعة حتي وصلنا إلي تطبيقات الموبايل الذكي وإلى زرع شريحة في جسم الإنسان لتخزين الرقم القومي والبيانات الصحية والمدنية، لافتا إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة واستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والدخول في العالم الافتراضي الواقعي والواقع المعزز، ومصر تقدمت في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر مبادرتي التحول الرقمي ومصر الرقمية لتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين عبر تطبيقات الموبايل ومنصة مصر الرقمية، حيث تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية وزيادة سرعة الإنترنت وإطلاق القمر الصناعي (طيبة -1) للاتصالات والإنترنت لتغطية المحافظات الحدودية بالخدمات وتم إنشاء أكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الإدارية بتكلفة حوالي 16 مليار جنيه لتخزين جميع البيانات للمواطنين والسجلات والأرشفة الإلكترونية للمستندات المهمة، وتم تدريب وتطوير أكثر من 200 ألف شاب علي تكنولوجيا الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي للعمل في المدن الذكية الجديدة وتطوير التعليم التفاعلي لمواكبة سرعة تطور التكنولوجيا الذكية.

وأوضح أن مصر تعمل طبقا لرؤية مصر 2030 على التنمية المستدامة لتحسين المناخ ومنها مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري للمحافظة علي البيئة والاهتمام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وإعادة تدوير المياه والمخلفات والاستخدام الأمثل لوسائل النقل الجماعي والتوسع في وسائل زراعة الصحراء لتوفير الأمن الغذائي،

لافتا إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات ومنها الفجوة الرقمية للمواطنين والخوف من أمن وسرية البيانات وعدم توافر الموارد البشرية الكافية المدربة.

ولفت إلى التوصيات بتطوير وبناء قدرات الشباب والعمل علي إصدار القوانين والتشريعات لحماية المواطنين والخصوصية والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ويتجه العالم إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد علي المباني الخضراء وإدارة المياه وإدارة النفايات وإدارة الأراضي والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحا أن مصر احتلت المرتبة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا والوطن العربي من خلال المشروعات القومية وبناء أكثر من 30 مدينة ذكية جديدة.