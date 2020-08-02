تعرف على كراسة شروط 632 قطعة أرض في الإسكان الأكثر تميزا

طرحت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، كراسة الشروط 632 قطعة أرض في الإسكان الأكثر تميزا في 10 مدن جديدة للحجز بمساحات تبدأ من 294 م2: 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة).

طرح 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان المميز

كان عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أعلن أن الهيئة طرحت كذلك 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان «المميز»، بمساحات تبدأ من 192 م2: 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة).

وأشار الوزير، إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط و100 ألف جنيه بباقي المدن.

وشروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 28/7/2020.

قطع أراضي سكنية مختلفة لتلبية رغبة المصريين

ولفت وزير الإسكان إلى أن خطة الهيئة تشمل توفير عدد كبير من قطع الأراضى السكنية المختلفة، لتلبية رغبة المصريين في التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى.