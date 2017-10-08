تعرف على قيمة مكأفات لاعبى المنتخب حال التأهل للمونديال

على المصرى: رصد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، مكافآت تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، لكل لاعب فى منتخب مصر الأول، حال الفوز على الكونغو، مساء اليوم الأحد، فى ختام لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا



على المصرى:

رصد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، مكافآت تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، لكل لاعب فى منتخب مصر الأول، حال الفوز على الكونغو، مساء اليوم الأحد، فى ختام لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018”.

ووعد أبوريدة، لاعبي المنتخب، خلال جلسته معهم صباح اليوم الأحد، بفندق الإقامة ببرج العرب فى الإسكندرية، بالحصول على مكافآت كبيرة، حال الوصول إلى المونديال، للمرة الثالثة فى تاريخ مصر، والأولى منذ عام 1990، وبعد غياب 28 عاما عن المحفل العالمى.

ويستضيف منتخب مصر، نظيره الكونغولى، فى السابعة من مساء اليوم، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب، وعينه على الثلاث نقاط، من أجل تحقيق حلم الوصول لكأس العالم، دون الانتظار لنتيجة مباراة غانا فى كوماسى، بالجولة الأخيرة من التصفيات، التى ستقام الشهر المقبل.