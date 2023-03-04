تعرف على قيمة راتب الدرجة الأولى بعد زيادة المرتبات 2023.. احسب مرتبك وصل كام

يبحث

من العاملين في بالدولة عن القيمة المالية الإجمالية لراتب الدرجة الأولى بعد زيادة المرتبات 2023 والتي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي.

وبلغت زيادة الحد الأدنى بالنسبة في الدرجة الأولى إلى 5800 جنيه وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية.

وجائت زيادات المرتبات 2023 ضمن حزمة تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، والتي نصت على زيادة المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا.

جدول زيادة المرتبات 2023

زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

زيادة المرتبات 2023 ستصرف في أبريل المقبل



وفي وقت سابق اليوم ، أكد الدكتور محمد معيط وزير

، أنه تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

ولفت الوزير، إلى أن

تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.

وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وأشار الوزير، إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 17 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.

والخميس وجه

عبد الفتاح السيسي بحزمة من الحوافز الاقتصادية في المرتبات للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد حاليا ولرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والبسطاء.

كما قرر الرئيس السيسي التالي :

زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي ليكون 30 ألف جنيه

زيادة التمويلات الممنوعة لبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة بنسبة 25%.