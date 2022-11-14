تعرف على قيمة الوديعة الدولارية المستحقة عن استيراد السيارات للمقيمين في الخارج (تفاصيل كاملة)

نشرت الجريدة الرسمية القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى نص على أنه يحق للمواطن الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق عنها لصالح وزارة المالية.

ويشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

ونص القانون على أنه يتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

ونشرت الجريدة الرسمية قيمة الوديعة الدولارية المستحقة عن استيراد السيارات للمواطنين المقيمين في الخارج؛ والتى تشمل موديلات من 2019 حتى 2023، مصنعة على حسب السعة اللترية.

وتوضح القوائم التالية؛ قيمة الوديعة الدولارية المستحقة عن استيراد السيارات للمواطنين المقيمين في الخارج: