تعرف على قيمة التصالح فى مخالفات البناء بالبدرشين (مستند)

قيم التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بالشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م.

أصدرت محافظة الجيزة قراراً بقيمة التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بدهشور والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بسقارة والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمرازيق والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بميت رهينة ).

وأوضحت محافظة الجيزة أن قيم التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بالشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيه وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيه.

كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيها وأعلى قية للتصالح فى المتر الادارى 210 جنيها و115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمى كاقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى.

وتحت عنوان “تنويه هام للمواطنين” أعلنت محافظة الجيزة في بيان أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو منتصف أغسطس الجاري.

نص جدول التصالح في مخالفات البناء