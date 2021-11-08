تعرف على قواعد حماية خصوصية وسرية حسابات العملاء فى شركات التأمين

يشغل ملف الخصوصية وحماية البيانات الكثير من العملاء، فى ظل التطور التكنولوجى الكبير على مستوى العالم، لذلك وضعت الهيئة العامة دليل حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفي فى نشاط التأمين، الذى يضم بابا يختص بحماية خصوصية وسرية حسابات وبيانات العملاء، وألزمت الهيئة شركات التأمين في مجال خصوصية وسرية حسابات وبيانات العملاء بحماية بيانات وحسابات المؤمن لهم المالية والتأمينية والشخصية، وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ومرتبطة بالعمليات التأمينية.

حالات الكشف عن بيانات المؤمن عليهم

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية عدم الكشف عن بيانات العملاء إلا بموافقة المؤمن عليهم، باستثناء الأحوال التي تقضي بإلزامها بالكشف عن تلك البيانات دون الحاجة إلى موافقة المؤمن عليهم على ذلك وفقًا للقوانين الحاكمة في هذا الشأن، كما في حالة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، أو في حالات العرض على لجان فض المنازعات على سبيل المثال.

والزمت الهيئة شركات التأمين أيضا ألا تفصح عن أي معلومات تخص أي من عملائها لأي طرف ثالث دون تصريح مسبق من الهيئة، باستثناء مراقبي حسابات الشركات والخبراء الإكتواريين وشركات إعادة التأمين المشتركة، اتخاذ الإجراءات المناسبة وتفعيل الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لحماية قواعد بيانات العملاء والمستفيدين واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.

أبرز قواعد حماية سرية بيانات العملاء

ووفقا لقواعد حماية خصوصية وسرية حسابات وبيانات العملاء يجب على شركات التأمين اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة إلكترونيًا مع العملاء، وتوفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع الإلكتروني، الالتزام بالضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الإلكترونية من خلال شبكة نظم المعلومات.

ووفقا لدليل حماية المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفي فى نشاط التأمين تلتزم شركات التأمين بإدارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات التأمينية بوسائل إلكترونية، تحمل أية أضرار أو خسائر قد تلحق بالعملاء بسبب وقوع خلل في الأنظمة لدي شركات التأمين أوعمليات الاحتيال أو الاختراق التي قد تحدث لأي سبب كان، بخلاف ما وقع نتيجة لتقصير من جانب العملاء.

وتلتزم شركات التأمين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا، ضد التزوير والتلاعب عن طريق طباعة (علامات مائية- شعارات بارزة.. الخ) مع الالتزام بضوابط إصدار وثائق التأمين الإجباري الصادرة عن الهيئة بكتابها الدوري المؤرخ 12/11/2009، وما يصدر عن الهيئة تباعًا من ضوابط في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات حماية البيانات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.