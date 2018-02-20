تعرف على قفزات أسعار رينو خلال عام

شريف عيسى رصدت "المال" التغيرات السعرية على رينو على مدار عام كامل، وفقاً للقوائم السعرية الصادرة عن المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصرى لها. ومقارنةً بين أسعار 2017، والأسعار الحالي، شهدت LOGAN زيادة ما بين ألفين ، و28 ألف جنيه، بالتزامن مع طرح EIM النسخة Face Lift منها. فيما بلغت

شريف عيسى



رصدت “المال” التغيرات السعرية على رينو على مدار عام كامل، وفقاً للقوائم السعرية الصادرة عن المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصرى لها.

ومقارنةً بين أسعار 2017، والأسعار الحالي، شهدت LOGAN زيادة ما بين ألفين ، و28 ألف جنيه، بالتزامن مع طرح EIM النسخة Face Lift منها.

فيما بلغت الزيادة السعرية لطرازى “SENDERO “، و SW “” 15 ألفاً، بنسبة نمو من 7% مقارنه بأسعار العام الماضى، فى حين بلغت الزيادة فى أسعار طراز “DUSTER ” 28 ألفاً مع طرح الوكيل بناقل حركة أوتوماتيك بديلاً عن المانيول.

وعن “CAPTUR ” فقد ارتفع سعرة بقيمة 10 آلاف جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 3%.

أما عن MEGANE GRAND COUPE” ” افشهدت اسعارها استقراراً على مدار عام كامل،للتراوح ما بين 333 ألفاً، وحتى 466 ألف جنيه.

وقفزت أسعار طراز “KADJAR” بقيمة تراوحت ما بين 10 آلاف، و15 ألف جنيه كما ارتفع اسعار “LODGY” بقيمة 8 آلاف جنيه بنسبة نمو تصل إلى 3% عن سعرها خلال 2017.

ويوضح الجدول الأتى مقارنة بين أسعار رينو خلال عامى 2017 و2018:

