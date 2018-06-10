تعرف على قصة اللوجو الجديد للمتحف المصري

أحمد عاشور ودعاء محمود تم اليوم على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن دعوة الشركات التحالفات المصرية والدولية للتأهيل المسبق لإدارة خدمات وتشغيل المتحف المصري الكبير، الكشف عن الشعار (اللوجو) الجديد للمتحف و الذي تم استلهامه من تخطيط المتحف وعمارته والبيئة المحيطة به.وقال الدكتور طارق تو

أحمد عاشور ودعاء محمود

تم اليوم على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن دعوة الشركات التحالفات المصرية والدولية للتأهيل المسبق لإدارة خدمات وتشغيل المتحف المصري الكبير، الكشف عن الشعار (اللوجو) الجديد للمتحف و الذي تم استلهامه من تخطيط المتحف وعمارته والبيئة المحيطة به.

وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير إن الشعار يمثل التخطيط الأفقي الفريد المميز للمتحف المصري الكبير الذي تنفرج جوانبه لتطل على أهرامات الجيزة.

ويأخذ الشعار اللون البرتقالي الدافئ المبهج الذي يعكس اللون الذي تضفيه الشمس على هضبة الأهرامات ساعة المغيب.

وأشار إلى أن كتابة اسم المتحف المصري الكبير تأتي بخط عربي انسيابي مستلهم من الكثبان والتلال الرملية للبيئة المحيطة إذ تمت مراعاة أن يكون الشكل الهندسي المستخدم في الشعار بسيط أسوة بشعارات المتاحف الكبرى في العالم.

وأكد الدكتور توفيق أن تصميم الشعار كان ضمن نطاق أعمال شركة تصميم العرض المتحفي الألمانية “اتيلييه بروكنر” والتي كانت قد فازت من خلال طرح عالمي شاركت فيه 12 شركة من 8 دول بمهمة تصميم العرض المتحفي لقاعات المرحلة الأولى للمتحف.

واستغرق إعداد مقترحات الشعارات عدة أشهر حيث قامت لجنة متخصصة تضم قامات جامعية مصرية رفيعة باختيار هذا الشعار من ضمن مقترحات عديدة إذ يبرز تفرد تخطيط المتحف كما أن بساطة تصميمه وانسيابيته تسمح باستغلاله بشكل واسع ومتنوع في الترويج والتسويق للمتحف المصري الكبير.