تعرف على قرعة الدورى ومباريات الأهلى والزمالك

على المصرى: أقام الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، قرعة الدورى المصرى الممتاز، فى موسمه الجديد 2017-2018، والتى أقيمت بقاعة الاجتماعات بمقر الجبلاية، وحضرها مندوبى الأندية، تحت إشراف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات. وكان اتحاد الكرة، قد استقر على يوم الثامن من شهر



على المصرى:

أقام الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، قرعة الدورى المصرى الممتاز، فى موسمه الجديد 2017-2018، والتى أقيمت بقاعة الاجتماعات بمقر الجبلاية، وحضرها مندوبى الأندية، تحت إشراف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات.

وكان اتحاد الكرة، قد استقر على يوم الثامن من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد، على أن ينتهي في شهر مايو من عام 2018، وسيتم الإعلان عن الجدول كاملا الأسبوع القادم، وأمهلت اللجنة، الأندية التى لم تحدد ملاعبها لمدة أربعة أيام، لتحديد ملاعبها حتى يتم الأنتهاء من إعداد الجدول كاملا.

وتم الاستقرار على اقامة لقاء القمة، بين الأهلى والزمالك، فى نهاية كل دور، حيث يلتقيان في الأسبوع الـ 17 من نهاية الدور الأول، وكذلك الأسبوع الـ 34 في ختام منافسات المسابقة.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى من الدوري كالتالي:

الأهلي × طلائع الجيش

الإنتاج الحربي × الزمالك

المقاولون العرب × الراجاء

الداخلية × بتروجت

الإسماعيلي × الاتحاد السكندرى

إنبي × سموحة

المصري × وادي دجلة

الأسيوطي × مصر المقاصة

طنطا × النصر

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، عن توقفات المسابقة، حيث ستتوقف خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل؛ بسبب ارتباط منتخب مصر، بمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وستتوقف فى شهر فبراير 2018، من يوم 4 إلى 14، لمواجهة منتخب مصر أمام نظيره غانا في تصفيات المونديال، وتشهد الفترة من 19 إلى 27 مارس المقبل، توقفًا أيضًا لارتباط المنتخب المصري بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأكد عامر حسين، أن الموسم الجديد سينتهى يوم 22 مايو من العام القادم، نظرا لقلة الارتباطات الدولية للمنتخب الوطنى، حيث يتم التوقف لأتاحة الفرصة للمنتخب الأول، لثلاثة ارتباطات فقط، بالإضافة إلى ارتباطات الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

وجاءت قرعة الأهلي على النحو التالي:

1-الأهلي × طلائع الجيش

2-الأهلي × المقاصة

3-الأهلي × الرجاء

4-الأهلي × الاسماعيلي

5-الأهلي × الاتحاد السكندرى

6-الأهلي × المقاولون العرب

7-الأهلي × الأسيوطي سبورت

8-الأهلي × النصر

9-الأهلي × الإنتاج الحربي

10-الأهلي × الداخلية

11 -الأهلي × المصري

12- الأهلي × إنبي

13- الأهلي × طنطا

14-الأهلي × سموحة

15-الأهلي × وادى دجلة

16- الأهلي × بتروجت

17-الأهلي × الزمالك

فيما جاءت قرعة الزمالك على النحو التالى:

1- الزمالك × الإنتاج الحربى

2- الزمالك × الداخلية

3- الزمالك × المصرى

4- الزمالك × إنبى

5- الزمالك × طنطا

6- الزمالك × سموحة

7- الزمالك × وادى دجلة

8- الزمالك × بتروجت

9- الزمالك × النصر

10- الزمالك × طلائع الجيش

11- الزمالك × مصر المقاصة

12- الزمالك × الرجاء

13- الزمالك × الإسماعيلي

14- الزمالك × الاتحاد السكندري

15- الزمالك × المقاولون العرب

16- الزمالك × الأسيوطي سبورت

17- الزمالك × الأهلي