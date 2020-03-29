عقـــارات

تعرف على قرار «الإسكان» بشأن أسعار الوحدات المطروحة العام الحالى

تشمل سكن مصر – دار مصر – JANNA
محمود زكي 4:40 م, الأحد, 29 مارس 20 4:40 م, الأحد, 29 مارس 20

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ثبتت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أسعار المتر المربع للوحدات السكنية المطروحة من جانب الهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي 2020 وذلك خلال اجتماعي مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي جاء فيه استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA) حتى 31/12/2020، بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر “غرب أسيوط” – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على إقرار عددٍ من الضوابط والمقترحات فيما يخص التعامل مع الأراضى الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77، و230، لسنة 2017، بمدينة الشيخ زايد، مقابل تغيير نشاط هذه المساحات من زراعي إلي عمراني (سكنى فقط)،

وكذا توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض الكبيرة وذلك بالأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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