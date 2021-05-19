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تعرف على قرارات ونتائج اجتماع لجنة إدارة «كورونا» اليوم

تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار.
صفية حمدي 5:43 م, الأربعاء, 19 مايو 21 5:43 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة “كورونا” برئاسة رئيس الوزراء اليوم الأربعاء ما يلي:

الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة حتى نهاية مايو.. وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

 تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار.

التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

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 تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

 السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، واستكمال العملية التعليمية ” أون لاين” بداية من شهر يونيو.

 الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك” و20 مليون أخرى مع شركة “جونسون آند جونسون”.

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بقلم صفية حمدي

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