تعرف على قرارات محافظ الإسكندرية بالمجلس التنفيذي اليوم

ترأس اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس، وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، والذي يعد أول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا.

إطلاق اسم الشهيد المنسي على ميدان السيوف شماعة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق على مركز شباب السيوف ٢، اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.

المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة (ميدان المطافي)، وكذلك إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.

وإطلاق اسم راغب ضيف الله على المجمع الطبي بالعامرية

كما أطلق المجلس اسم المرحوم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام، لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.

كما وافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الاشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم ، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، و الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، و اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.