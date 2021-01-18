تعرف على قرارات محافظ الإسكندرية بالمجلس التنفيذي اليوم

ترأس اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس، وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، والذي يعد أول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا.
إطلاق اسم الشهيد المنسي على ميدان السيوف شماعة
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق على مركز شباب السيوف ٢، اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.
كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة (ميدان المطافي)، وكذلك إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.
وإطلاق اسم راغب ضيف الله على المجمع الطبي بالعامرية
كما أطلق المجلس اسم المرحوم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام، لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.
كما وافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الاشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم ، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، و الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، و اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.